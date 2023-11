A classificação final dos hipercarros do FIA WEC

Como esperado, a Toyota conquistou os dois títulos de campeã do mundo na classe dos hipercarros do FIA WEC. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley defenderam o título de pilotos à frente dos seus companheiros de equipa. Foi assim que tudo terminou.

A época de 2023 do FIA WEC chegou ao fim - e a Toyota é, mais uma vez, a grande força triunfante. No entanto, enquanto os japoneses tiveram uma concorrência bastante pequena nos anos anteriores, o campo na classe de hipercarros de 2023 era realmente de alto calibre. Este facto torna o triunfo da Toyota ainda mais impressionante. A equipa japonesa marcou 217 pontos no campeonato de construtores e venceu seis das sete corridas. A Ferrari só ficou à frente nas 24h de Le Mans.

A lendária marca italiana ficou em segundo lugar na classificação final com 161 pontos. O bronze foi para a Porsche com 99 pontos. A Cadillac ficou em quarto lugar com 79 pontos, à frente da Peugeot com 67 pontos. A Glickenhaus, com 36 pontos, e a Vanwall, com 10 pontos, completam a tabela.

No campeonato dos pilotos, Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley defendem o seu título. O trio da Toyota somou 172 pontos. Os companheiros de equipa Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López terminaram em segundo lugar com 145 pontos. A equipa teve um abandono na clássica de Le Mans e um problema com um sensor FIA em Portimão, na primavera. Como resultado, não foi suficiente para ganhar o título. Conway/Kobayashi/López foram o trio Toyota mais rápido este ano.

O terceiro lugar coube a Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen no Ferrari 499P, que somaram 120 pontos. Os seus companheiros de equipa Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi ficaram em quarto lugar com 114 pontos. O grande destaque, no entanto, foi a vitória nas 24 Horas de Le Mans, que alguns no paddock consideram ainda mais importante do que o título de campeão mundial. Os pilotos da Cadillac Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook completaram os cinco primeiros com 72 pontos.

Houve também uma classificação da Taça do Mundo para as equipas de hipercarros. As duas equipas privadas Hertz Team Jota e Proton Competition estiveram representadas, cada uma com um Porsche 963. A Hertz Team Jota participou a partir da corrida de Spa-Francorchamps e obteve um total de 163 pontos. A Proton Competition só participou a partir de Monza e, por isso, só somou 45 pontos. Nos próximos anos, a Taça do Mundo será certamente mais interessante para as equipas de hipercarros se houver mais equipas envolvidas e se todas as corridas forem disputadas.