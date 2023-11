Ullrich, ex Director Deportivo de Audi: melancolía y compromiso

No es un "petrolhead" empedernido, aunque en su día escribió una tesis sobre el proceso de combustión en los vehículos de motor en la Universidad Politécnica de Viena y desde su jubilación en 2017 imparte una conferencia sobre motores de competición en su alma mater. Wolfgang Ullrich, de 73 años, fue jefe del departamento deportivo de Audi durante 24 años. Su etapa al frente de la marca incluyó 13 victorias en Le Mans con éxitos de estreno para varios conceptos de propulsión (TFSI, TDI, híbrido diésel), dos campeonatos del mundo de pilotos y dos de constructores en carreras de resistencia (WEC) y ocho títulos de pilotos y ocho de constructores en el DTM. Desde 2018, el vienés, que ahora vive en Hainburg an der Donau ("miro hacia los viñedos"), es asesor del presidente del ACO, Pierre Fillon.

El hecho de que las carreras de resistencia hayan visto una afluencia de fabricantes casi insólita se debe también a la implicación del técnico vienés en la armonización de los reglamentos entre el WEC y el campeonato estadounidense IMSA. En el WEC, que actualmente cuenta con cinco fabricantes (Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot y Cadillac, si no se considera fabricante de automóviles al Vanwall de Colin Kolles), se unirán Alpine, Lamborghini y BMW en 2024, mientras que Aston Martin también quiere hacer su reaparición en la categoría de los grandes hipercoches en 2025.

"No sólo era importante la armonización de los reglamentos, sino también la reducción de costes asociada. Los años con libre elección de motor en LMP1 fueron fantásticos, pero se volvieron demasiado caros. La solución fueron los nuevos hipercoches como prototipos híbridos, que se fusionaron con los anteriores prototipos Daytona de la IMSA y permitieron así un campeonato mundial real, además de proporcionar una plataforma para aquellos fabricantes para los que el mercado estadounidense es importante. El ACO, la FIA y la IMSA han hecho así importantes progresos", explica Ullrich.

Ullrich también admite que demasiados fabricantes en una serie también dará lugar a perdedores y, por tanto, a retiradas, pero afirma: "Siempre habrá un efecto dominó. Ahora tenemos que asegurarnos de mantener el nivel actual, en el que todo el mundo tiene la oportunidad de ganar. Intentamos mantener los costes dentro de unos límites razonables a través del reglamento".

Ullrich cifra el coste de una temporada con dos hipercoches en comparación con los anteriores LMP1 en "un 15-20 por ciento. Con los LMP1, no estábamos muy lejos de un presupuesto de Fórmula 1", es decir, de 150 a 200 millones de euros de entonces.

Ullrich considera que el hecho de que los coches GT del WRC corran según el reglamento GT3 a partir de 2024 es el paso correcto: "Esto ya se consideró hace unos años, pero no encontró mayoría en su momento. Ahora ha llegado el momento. Es una pena que sea demasiado tarde para el Audi R8".

Una mirada de reojo a la Fórmula E: "Nosotros (Audi, nota del editor) fuimos de los primeros en involucrarnos en la fábrica en su día, eso fue antes de que terminara mi etapa. Lo admito, me gusta un poco el ruido y el olor, pero hay que lidiar con diferentes formas de conducción. Por eso el ACO también está impulsando con vehemencia el proyecto de propulsión por hidrógeno para las carreras de resistencia".

¿Y qué dice el Director Deportivo de Audi sobre los rumores de que el proyecto de Fórmula 1 para 2026 y más allá podría estar en peligro? Ullrich se muestra diplomático: "Estoy tan alejado de la información que no puedo juzgar nada. Pero no tengo ninguna duda de que hay gente en Audi que puede encargarse de la Fórmula 1". El hecho de que haya habido muchas turbulencias en Audi Sport desde la marcha del antiguo adjunto y sucesor de Ullrich, Dieter Gass, y que se haya cancelado el apoyo a las carreras de clientes (GT, etc.) como última medida, duele al vienés: "Tengo que admitir que en los primeros años tras mi paso por Audi, lo que más me costó fue separarme de lo que había visto de tal forma que no me doliera. Estuve muy ocupado con eso, porque ocurrieron muchas cosas impensables para mí. Lo que se había acumulado durante 25 años se ignoró y dejó de utilizarse. Hubo muchos cambios en la empresa, en cuanto a personal y estrategia, y hay que aceptarlo. Pero mi paso por Audi me dejó muchos recuerdos positivos, y eso es bueno".

Ullrich tuvo unos 30 pilotos de fábrica en su equipo durante su etapa en Audi, de los que destaca al "Sr. Le Mans" Tom Kristensen (nueve victorias) y a Mattias Ekström como joven campeón del DTM. "Pero tuvimos muchos más que ganaron campeonatos y fueron grandes compañeros con los que trabajar. Sólo tuve que separarme de dos pilotos en los 24 años porque ya no encajaban bien". Esos fueron Heinz-Harald Frentzen y Alexandre Prémat.