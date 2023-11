Ullrich, l'ex-directeur sportif d'Audi : nostalgie et engagement

Ce n'est pas un "Petrol Head" têtu, même s'il a autrefois fait une thèse sur le processus de combustion dans les véhicules à l'Université technique de Vienne et que, depuis sa retraite en 2017, il donne un cours sur les moteurs de course dans son alma mater. Wolfgang Ullrich, aujourd'hui âgé de 73 ans, a été chef du département sport d'Audi pendant 24 ans. C'est à cette époque qu'il a remporté 13 victoires au Mans avec les premiers succès de différents concepts de propulsion (TFSI, TDI, hybride diesel), deux championnats du monde des pilotes et deux championnats du monde des constructeurs sur l'endurance (WEC) ainsi que huit titres de pilotes et huit titres de constructeurs en DTM. Depuis 2018, le Viennois, qui vit désormais à Hainburg an der Donau ("je regarde les vignobles"), est conseiller du président de l'ACO Pierre Fillon.

Le fait que le sport d'endurance enregistre un afflux presque inquiétant de constructeurs est également dû à la participation du technicien viennois à l'harmonisation des règlements entre le WRC et le championnat américain IMSA. Dans le WEC, qui compte actuellement cinq constructeurs (Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, si l'on ne considère pas le Vanwall de Colin Kolles comme un constructeur automobile), Alpine, Lamborghini et BMW viendront encore s'ajouter en 2024, et Aston Martin veut également faire son retour dans la grande catégorie des hypercars en 2025.

"Il n'était pas seulement important d'harmoniser le règlement, mais aussi de réduire les coûts qui en découlent. Les années où le choix de la propulsion était libre en LMP1 étaient formidables, mais devenaient trop chères. La solution a été les nouveaux hypercars en tant que prototypes hybrides, qui ont été réunis avec les anciens prototypes Daytona de l'IMSA, permettant ainsi un véritable championnat du monde - et offrant une plateforme aux constructeurs pour lesquels le marché américain est important. L'ACO, la FIA et l'IMSA ont ainsi réussi un progrès important", explique Ullrich.

Ullrich admet lui aussi qu'un trop grand nombre de constructeurs dans une série entraînera des perdants et donc de nouveaux abandons, mais il estime qu'"il y aura toujours un mouvement de vague. Il faut maintenant veiller à maintenir le haut niveau actuel, dans lequel chacun a la chance de pouvoir gagner. Nous essayons de maintenir les coûts dans des limites raisonnables grâce au règlement".

Ullrich évalue les coûts d'une saison avec deux hypercars par rapport aux anciens bolides LMP1 à "15 à 20 pour cent. Avec les LMP1, nous n'étions pas loin d'un budget de Formule 1" - c'est-à-dire à l'époque 150 à 200 millions d'euros.

Ullrich considère que le fait que les voitures GT du championnat du monde courront à partir de 2024 selon le règlement GT3 est une bonne mesure : "On y avait déjà pensé il y a quelques années, mais cela n'avait pas obtenu la majorité. Maintenant, c'est fait. Il est seulement dommage que cela arrive trop tard pour l'Audi R8".

Regard latéral sur la Formule E : "Nous (Audi, ndlr) étions à l'époque parmi les premiers à nous engager côté usine, c'était encore avant la fin de mon temps. J'avoue que j'aime un peu le bruit et l'odeur, mais il faut se confronter à différentes formes de propulsion. C'est pourquoi l'ACO fait aussi avancer avec véhémence le projet de propulsion à l'hydrogène pour l'endurance".

Et que pense le directeur sportif à long terme d'Audi des rumeurs selon lesquelles le projet de Formule 1 pour 2026 et au-delà pourrait être sur la sellette ? Ullrich reste diplomate : "Je suis tellement loin de l'information que je ne peux rien juger. Mais pour moi, il ne fait aucun doute que chez Audi, il y a des gens capables d'assumer la Formule 1". Le fait qu'Audi Sport ait connu de fortes turbulences depuis le départ de l'ancien adjoint et successeur d'Ullrich, Dieter Gass, et que la dernière étape ait été la suppression du soutien au sport client (GT, etc.), fait beaucoup de mal au Viennois : "Je dois avouer que dans les premières années qui ont suivi mon passage chez Audi, j'ai surtout lutté pour me séparer de ce que j'avais vu, de manière à ce que cela ne me fasse pas mal. Cela m'a beaucoup occupé, car il s'est passé beaucoup de choses qui étaient impensables pour moi. Ce qui avait été construit en 25 ans a été ignoré et n'a plus été utilisé. Il y a eu beaucoup de changements dans la maison, au niveau du personnel et de la stratégie, il faut l'accepter. Mais mon temps chez Audi m'a laissé tant de souvenirs positifs, et c'est bien ainsi".

Du temps d'Audi, Ullrich avait une trentaine de pilotes d'usine dans son équipe, parmi lesquels il souligne le "Monsieur Le Mans" Tom Kristensen (neuf victoires) et Mattias Ekström, jeune champion de DTM. "Mais nous en avons eu beaucoup d'autres qui ont gagné des championnats et qui ont été des partenaires formidables dans notre collaboration. Au cours de ces 24 années, je n'ai dû me séparer que de deux pilotes parce que cela ne convenait plus". Il s'agissait de Heinz-Harald Frentzen et d'Alexandre Prémat.