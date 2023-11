L'ex direttore sportivo di Audi Ullrich: malinconia e impegno

Non è un ostinato "petrolista", anche se una volta ha scritto una tesi sul processo di combustione nei veicoli a motore presso l'Università di Tecnologia di Vienna e, dal suo ritiro nel 2017, tiene una lezione sui motori da corsa presso la sua alma mater. Wolfgang Ullrich, oggi 73enne, è stato a capo del dipartimento sportivo di Audi per 24 anni. Il suo periodo al timone ha incluso 13 vittorie a Le Mans con successi in anteprima per diversi concetti di propulsione (TFSI, TDI, ibrido diesel), due campionati mondiali piloti e due campionati mondiali costruttori nelle gare di durata (WEC) e otto titoli piloti e otto titoli costruttori nel DTM. Dal 2018 il viennese, che ora vive a Hainburg an der Donau ("guardo i vigneti"), è consigliere del presidente dell'ACO Pierre Fillon.

Il fatto che le corse di durata abbiano visto un afflusso quasi sorprendente di costruttori è dovuto anche al coinvolgimento del tecnico viennese nell'armonizzazione dei regolamenti tra il WEC e il campionato americano IMSA. Nel WEC, che attualmente conta cinque costruttori (Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, se non si considera la Vanwall di Colin Kolles come una casa automobilistica), Alpine, Lamborghini e BMW si uniranno a loro nel 2024, mentre anche Aston Martin vuole fare il suo ritorno nella grande classe delle hypercar nel 2025.

"Non è stata importante solo l'armonizzazione dei regolamenti, ma anche la relativa riduzione dei costi. Gli anni con la libera scelta del propulsore in LMP1 sono stati fantastici, ma sono diventati troppo costosi. La soluzione è stata quella delle nuove hypercar come prototipi ibridi, che sono stati fusi con i precedenti prototipi Daytona dell'IMSA, consentendo così un vero e proprio campionato mondiale e fornendo una piattaforma ai costruttori per i quali il mercato statunitense è importante. L'ACO, la FIA e l'IMSA hanno così compiuto importanti progressi", spiega Ullrich.

Ullrich ammette anche che un numero eccessivo di costruttori in una serie porterà anche a dei perdenti e quindi a dei ritiri, ma dice: "Ci sarà sempre un effetto a catena. Ora dobbiamo assicurarci di mantenere il livello attuale, in cui tutti hanno la possibilità di vincere. Stiamo cercando di mantenere i costi entro limiti ragionevoli attraverso i regolamenti".

Secondo Ullrich, il costo di una stagione con due hypercar rispetto alle precedenti vetture LMP1 è pari al "15-20%. Con le LMP1 non eravamo lontani dal budget della Formula 1", ovvero 150-200 milioni di euro dell'epoca.

Ullrich ritiene che il fatto che le vetture GT del WRC correranno secondo i regolamenti GT3 a partire dal 2024 sia il passo giusto: "Questo era già stato preso in considerazione qualche anno fa, ma all'epoca non aveva trovato una maggioranza. Ora è arrivato il momento. È solo un peccato che sia troppo tardi per l'Audi R8".

Uno sguardo laterale alla Formula E: "Noi (Audi, n.d.r.) siamo stati tra i primi ad essere coinvolti in fabbrica, prima della fine del mio periodo. Ammetto che mi piace un po' di rumore e di odore, ma bisogna fare i conti con forme di guida diverse. Ecco perché l'ACO sta portando avanti con veemenza il progetto di propulsione a idrogeno per le gare di durata".

E cosa dice il responsabile a lungo termine dello sport di Audi delle voci secondo cui il progetto di Formula 1 per il 2026 e oltre potrebbe essere in pericolo? Ullrich rimane diplomatico: "Sono così lontano dalle informazioni che non posso giudicare nulla. Ma non ho dubbi sul fatto che all'Audi ci siano persone in grado di gestire la Formula 1". Il fatto che ci siano state molte turbolenze all'interno di Audi Sport dopo la partenza dell'ex vice e successore di Ullrich, Dieter Gass, e che sia stato cancellato il supporto alle corse per i clienti (GT, ecc.) come ultimo passo, fa male al viennese: "Devo ammettere che nei primi anni dopo il mio periodo all'Audi, ho faticato molto a separarmi da ciò che avevo visto in modo tale che non mi facesse male. Sono stato molto impegnato in questo senso, perché sono successe molte cose che per me erano impensabili. Ciò che era stato costruito in 25 anni è stato ignorato e non più utilizzato. Ci sono stati molti cambiamenti nell'azienda, in termini di personale e di strategia, e bisogna accettarlo. Ma il periodo trascorso in Audi mi ha lasciato tanti ricordi positivi, e questo è un bene".

Ullrich ha avuto circa 30 piloti ufficiali nel suo team durante il periodo in Audi, tra cui sottolinea "Mr Le Mans" Tom Kristensen (nove vittorie) e Mattias Ekström come giovane campione del DTM. "Ma ne abbiamo avuti molti altri che hanno vinto campionati e sono stati ottimi partner con cui lavorare. In 24 anni ho dovuto lasciare solo due piloti perché non erano più adatti". Si tratta di Heinz-Harald Frentzen e Alexandre Prémat.