O antigo diretor desportivo da Audi, Ullrich: melancolia e empenho

Wolfgang Ullrich foi chefe do departamento desportivo da Audi durante 24 anos e conduziu a marca dos quatro anéis a 13 vitórias gerais nas 24 Horas de Le Mans. É conselheiro do Presidente da ACO, Pierre Fillon, desde 2018.

Não é um obstinado "cabeça de gasolina", apesar de ter escrito uma dissertação sobre o processo de combustão em veículos motorizados na Universidade de Tecnologia de Viena e de dar uma palestra sobre motores de corrida na sua alma mater desde a sua reforma em 2017. Wolfgang Ullrich, atualmente com 73 anos, foi chefe do departamento desportivo da Audi durante 24 anos. O seu tempo ao leme incluiu 13 vitórias em Le Mans com sucessos de estreia para vários conceitos de propulsão (TFSI, TDI, híbrido diesel), dois campeonatos mundiais de pilotos e dois de construtores em corridas de resistência (WEC) e oito títulos de pilotos e oito de construtores no DTM. Desde 2018, o vienense, que vive atualmente em Hainburg an der Donau ("Olho para as vinhas"), é conselheiro do Presidente da ACO, Pierre Fillon.

O facto de as corridas de resistência terem assistido a um afluxo quase estranho de construtores deve-se também ao envolvimento do técnico vienense na harmonização dos regulamentos entre o WEC e o campeonato americano IMSA. No WEC, que conta atualmente com cinco construtores (Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, se não considerarmos o Vanwall de Colin Kolles como um construtor automóvel), a Alpine, a Lamborghini e a BMW vão juntar-se a eles em 2024, enquanto a Aston Martin também quer regressar à classe dos grandes hipercarros em 2025.

"Não foi apenas a harmonização dos regulamentos que foi importante, mas também a redução de custos associada. Os anos com liberdade de escolha do grupo motopropulsor nos LMP1 foram óptimos, mas tornaram-se demasiado caros. A solução foram os novos hipercarros como protótipos híbridos, que foram fundidos com os anteriores protótipos Daytona da IMSA, permitindo assim um verdadeiro campeonato mundial - e fornecendo uma plataforma para os fabricantes para os quais o mercado dos EUA é importante. A ACO, a FIA e a IMSA fizeram assim progressos importantes", explica Ullrich.

Ullrich também admite que demasiados construtores numa série também resultarão em perdedores e, por conseguinte, em desistências, mas afirma: "Haverá sempre um efeito de cascata. Agora temos de nos certificar de que mantemos o nível atual, em que todos têm a oportunidade de ganhar. Estamos a tentar manter os custos dentro de limites razoáveis através dos regulamentos".

Ullrich avalia o custo de uma época com dois hipercarros em comparação com os anteriores LMP1 em "15 a 20 por cento. Com os LMP1, não estávamos muito longe de um orçamento de Fórmula 1" - ou seja, 150 a 200 milhões de euros na altura.

Ullrich considera que o facto de os carros GT do WRC passarem a correr de acordo com os regulamentos GT3 a partir de 2024 é o passo certo: "Isto já foi considerado há alguns anos, mas não encontrou uma maioria na altura. Agora chegou a altura. Só é pena que seja demasiado tarde para o Audi R8".

Um olhar de lado sobre a Fórmula E: "Nós (Audi, nota do editor) fomos dos primeiros a envolvermo-nos na fábrica, antes do fim do meu tempo. Admito que gosto de um pouco de barulho e de odor, mas é preciso lidar com diferentes formas de condução. É por isso que a ACO também está a avançar veementemente com o projeto de propulsão a hidrogénio para as corridas de resistência".

E o que diz o diretor desportivo de longa data da Audi sobre os rumores de que o projeto de Fórmula 1 para 2026 e mais além pode estar em risco? Ullrich mantém-se diplomático: "Estou tão longe da informação que não posso julgar nada. Mas não tenho dúvidas de que há pessoas na Audi que podem lidar com a Fórmula 1". O facto de ter havido muita turbulência na Audi Sport desde a saída do antigo adjunto e sucessor de Ullrich, Dieter Gass, e de o apoio às corridas de clientes (GT, etc.) ter sido cancelado como passo final, magoa o vienense: "Tenho de admitir que, nos primeiros anos após a minha passagem pela Audi, o que mais me custou foi separar-me do que tinha visto, de forma a não me magoar. Estive muito ocupado com isso, porque aconteceram muitas coisas que eram impensáveis para mim. O que tinha sido construído ao longo de 25 anos foi ignorado e deixou de ser utilizado. Houve muitas mudanças na empresa, em termos de pessoal e de estratégia, e há que aceitar isso. Mas a minha passagem pela Audi deixou-me muitas recordações positivas, e isso é bom."

Ullrich teve cerca de 30 pilotos de fábrica na sua equipa durante o seu tempo na Audi, dos quais destaca o "Sr. Le Mans" Tom Kristensen (nove vitórias) e Mattias Ekström como o jovem campeão do DTM. "Mas tivemos muitos mais que ganharam campeonatos e foram grandes parceiros de trabalho. Só tive de me separar de dois pilotos ao longo dos 24 anos, porque já não era uma boa opção." Foram eles Heinz-Harald Frentzen e Alexandre Prémat.