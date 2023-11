Retour sur la catégorie LMP2 du FIA WEC 2023

La finale de la saison 2023 du FIA WEC à Bahreïn a marqué un tournant dans l'histoire du championnat du monde des voitures de sport. En effet, il s'agissait de la dernière participation à plein temps des voitures LMP2 au championnat du monde. A partir de 2024, cette catégorie ne sera plus présente en championnat du monde qu'aux 24h du Mans (et continuera par ailleurs à participer à l'IMSA, l'ELMS et l'AsLMS). Au Mans, 15 LMP2 sont prévues sur la grille l'année prochaine. Au fil des années, cette catégorie a toujours fourni un sport passionnant dans le WEC.

La saison 2017 a été marquée par une réorientation technique. Avec Riley/Multimatic, Ligier, Dallara et Oreca, seuls quatre fournisseurs de châssis ont été autorisés. Finalement, l'Oreca 07 s'est avérée être la meilleure voiture, si bien que toutes les équipes ont peu à peu misé sur le prototype français. De plus, le forgeron britannique Gibson a été désigné fournisseur unique pour le moteur à partir de 2017 - et a proposé un V8 atmosphérique de 4,2L.

Les LMP2 de 2017 étaient capables de temps au tour vraiment élevés et ont dû être freinées de plus en plus au fil des années - en particulier lorsque la catégorie supérieure est passée des LMP1 aux hypercars actuelles. Car ces dernières n'étaient pas particulièrement plus rapides que les LMP2. La dernière saison LMP2 du WEC a donc eu lieu en 2023, et c'est Rui Andrade, Robert Kubica et Louis Delétraz de l'équipe WRT qui ont remporté le titre des pilotes.

Le trio a marqué 173 points. Ils ont également remporté trois courses : Spa-Francorchamps, Fuji et la finale à Bahreïn. Jakub Smiechowski, Fabio Scherer et Albert Costa (Inter Europol Competition) ont pris la deuxième place avec 114 points. Cette année, ils ont également pu jubiler en remportant les 24 heures du Mans. La troisième place est revenue à Frederick Lubin et Philip Hanson (United Autosports) avec 104 points.

Il en a été de même pour le classement par équipe. Les points sont calculés par véhicule individuel. L'Oreca #41 de l'équipe WRT (pilotée par Andrade/Kubica/Delétraz) était en tête avec 173 points. Avec 114 points, l'Oreca Inter Europol Competition #34 a pris la deuxième place. Le top trois était complété par la #22 de United Autosports avec 104 points.

Le titre de WRT témoigne de la compétence de l'écurie belge. Après avoir mis les gaz principalement en GT3, l'équipe s'est lancée dans la catégorie LMP2 du WEC pour la saison 2021. Avec succès : malgré une forte concurrence, qui disposait en outre d'une grande expérience en LMP2, dix courses sur 19 ont pu être gagnées durant cette période. En 2024, WRT passe à la catégorie des hypercars et engage deux BMW M Hybrid V8 en commande d'usine.