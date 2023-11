Revisione della classe LMP2 nel FIA WEC 2023

Il finale di stagione del FIA WEC 2023 in Bahrain ha segnato una svolta nella storia del Campionato mondiale di auto sportive. È stata l'ultima apparizione a tempo pieno nel WEC per le vetture LMP2. Dal 2024, la classe parteciperà solo alla 24 Ore di Le Mans (e continuerà a competere anche nell'IMSA, nell'ELMS e nell'AsLMS). A Le Mans, l'anno prossimo, sono previste 15 LMP2 in griglia. Nel corso degli anni, questa classe ha sempre offerto uno sport entusiasmante nel WEC.

Per la stagione 2017 c'è stata una riorganizzazione tecnica. Con Riley/Multimatic, Ligier, Dallara e Oreca, erano autorizzati solo quattro fornitori di telai. Alla fine, l'Oreca 07 si è rivelato il veicolo migliore, il che significa che tutte le squadre hanno gradualmente optato per il prototipo francese. Inoltre, la fucina britannica Gibson è stata nominata fornitore standard per il motore a partire dal 2017, offrendo un V8 da 4,2 litri ad aspirazione naturale.

Le LMP2 del 2017 hanno fatto registrare tempi sul giro davvero elevati e hanno dovuto essere rallentate sempre di più nel corso degli anni, soprattutto quando la classe regina è passata dalle LMP1 alle attuali hypercar. Non erano particolarmente più veloci delle LMP2. L'ultima stagione WEC LMP2 si è svolta nel 2023 e Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Delétraz del Team WRT si sono aggiudicati il titolo piloti.

Il trio ha totalizzato 173 punti. Hanno anche vinto tre gare: Spa-Francorchamps, Fuji e la finale in Bahrain. Il secondo posto è andato a Jakub Smiechowski, Fabio Scherer e Albert Costa (Inter Europol Competition), che hanno totalizzato 114 punti. Tuttavia, quest'anno hanno potuto festeggiare anche la vittoria alla 24 Ore di Le Mans. Il terzo posto è stato conquistato da Frederick Lubin e Philip Hanson (United Autosports) con 104 punti.

Lo stesso è avvenuto nella classifica a squadre. Qui i punti sono calcolati per singolo veicolo. L'Oreca #41 del Team WRT (guidata da Andrade/Kubica/Delétraz) era in testa con 173 punti. L'Oreca #34 di Inter Europol Competition si è piazzata al secondo posto con 114 punti. La top three è stata completata dalla #22 di United Autosports con 104 punti.

Il titolo di WRT dimostra la competenza della squadra belga. Dopo aver gareggiato principalmente in GT3, il team è passato alla classe LMP2 del WEC per la stagione 2021. Con successo: nonostante la forte concorrenza, che aveva anche molta esperienza in LMP2, in questo periodo sono state vinte dieci delle 19 gare. WRT è poi passato alla classe hypercar nel 2024 e ha iscritto due BMW M Hybrid V8 con un contratto di lavoro.