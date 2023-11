Análise da classe LMP2 no FIA WEC 2023

Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Delétraz conquistaram o título na classe LMP2 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos. Ganharam três das sete corridas. O título de equipa foi para a sua equipa de corrida WRT da Bélgica.

O final da temporada de 2023 do FIA WEC no Bahrein marcou um ponto de viragem na história do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos. Foi a última participação a tempo inteiro dos carros LMP2 no WEC. A partir de 2024, a classe participará apenas nas 24 Horas de Le Mans (e continuará também a competir no IMSA, ELMS e AsLMS). Haverá 15 LMP2 na grelha de partida em Le Mans no próximo ano. A classe sempre proporcionou um desporto emocionante no WEC ao longo dos anos.

Houve uma reorganização técnica para a época de 2017. Com a Riley/Multimatic, a Ligier, a Dallara e a Oreca, apenas quatro fornecedores de chassis foram autorizados. Em última análise, o Oreca 07 revelou-se o melhor veículo, o que fez com que todas as equipas optassem progressivamente pelo protótipo francês. Além disso, a forja britânica Gibson foi designada como fornecedor de série do motor a partir de 2017 - e ofereceu um V8 de 4,2 litros naturalmente aspirado.

Os LMP2 de 2017 conseguiam tempos por volta muito fortes e tiveram de ser cada vez mais reduzidos ao longo dos anos - especialmente quando a classe de topo mudou dos LMP1 para os actuais hipercarros. Não eram particularmente mais rápidos do que os LMP2. A última época do WEC LMP2 teve lugar em 2023 - e Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Delétraz da Team WRT garantiram o título de pilotos.

O trio somou 173 pontos. Também venceram três corridas: Spa-Francorchamps, Fuji e a final no Bahrein. O segundo lugar coube a Jakub Smiechowski, Fabio Scherer e Albert Costa (Inter Europol Competition), que somaram 114 pontos. No entanto, também puderam festejar este ano o facto de terem ganho as 24 Horas de Le Mans. O terceiro lugar foi assegurado por Frederick Lubin e Philip Hanson (United Autosports) com 104 pontos.

O mesmo se passa na classificação por equipas. Aqui, os pontos são calculados por veículo individual. O Oreca #41 do Team WRT (conduzido por Andrade/Kubica/Delétraz) está na frente com 173 pontos. O Oreca #34 da Inter Europol Competition ficou em segundo lugar com 114 pontos. O top 3 foi completado pelo #22 da United Autosports com 104 pontos.

O título da WRT prova a competência da equipa belga. Depois de inicialmente competir principalmente nas corridas de GT3, a equipa deu o passo para a classe LMP2 do WEC para a temporada de 2021. Com sucesso: apesar da forte concorrência, que também tinha muita experiência em LMP2, dez das 19 corridas foram vencidas durante este período. A WRT passou então para a classe dos hipercarros em 2024 e inscreveu dois BMW M Hybrid V8 num contrato de trabalho.