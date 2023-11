Ferrari prolonge le pilote d'hypercar Nicklas Nielsen

Ferrari est engagée depuis 2023 dans la catégorie hypercar du FIA WEC avec deux 499P. Avec succès : Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi ont remporté les légendaires 24 heures du Mans en juin. Dans la voiture sœur se trouvaient Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen, qui ont finalement obtenu la troisième place au classement des pilotes de la saison 2023 du championnat du monde - et sont montés sur le podium à Sebring, Portimão, Monza et Bahreïn.

Une raison suffisante pour la marque mythique de Maranello de miser sur la continuité l'année prochaine. Ainsi, le contrat avec le pilote d'usine Nicklas Nielsen a été renouvelé. "Je suis très heureux d'avoir prolongé mon contrat avec Ferrari", a déclaré Nielsen. "Je pense que nous avons eu de superbes saisons ensemble, en particulier cette année avec l'hypercar. Je suis impatient de poursuivre ce voyage et de continuer le développement de la 499P avant la saison 2024".

Nielsen est un enfant de Ferrari. En 2018, il a remporté le Ferrari Challenge européen - c'est-à-dire la coupe de marque Ferrari. Il a ensuite été sélectionné dans l'équipe de pilotes Ferrari et s'est fait remarquer par de fortes performances. C'est donc sans grande surprise qu'il s'est vu confier la place dans la 499P pour 2023.

"Nicklas est un jeune pilote rapide qui a grandi dans la famille Ferrari, où il a remporté au moins un titre international chaque saison après avoir gagné la Coupe de la marque jusqu'en 2022, avant de terminer troisième au classement des pilotes de la FIA WEC cette année. Nous sommes fiers de prolonger son contrat", a également déclaré Antonello Coletta, le directeur de Ferrari Endurance Motorsport, qui se réjouit de la poursuite de l'engagement de Nielsen.