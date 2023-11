La Ferrari prolunga il contratto con il pilota di hypercar Nicklas Nielsen

Il danese ha guidato una Ferrari 499P con Antonio Fuoco e Miguel Molina nella stagione 2023 del Campionato Mondiale per Auto Sportive (FIA WEC). Il trio ha concluso l'anno al terzo posto in classifica. Il contratto con Nicklas Nielsen è stato rinnovato.

Dal 2023 la Ferrari gareggia nella classe hypercar del FIA WEC con due 499P. Con successo: Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi hanno vinto la leggendaria 24 Ore di Le Mans a giugno. Sulla vettura gemella c'erano Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che si sono classificati terzi nella classifica piloti per la stagione del campionato mondiale 2023, oltre a salire sul podio a Sebring, Portimão, Monza e in Bahrain.

Un motivo sufficiente per il leggendario marchio di Maranello per puntare sulla continuità nel prossimo anno. Il contratto con il pilota ufficiale Nicklas Nielsen è stato rinnovato. "Sono lieto di aver prolungato il mio contratto con la Ferrari", ha dichiarato Nielsen. "Penso che abbiamo avuto grandi stagioni insieme, soprattutto quest'anno con la hypercar. Non vedo l'ora di portare avanti questo percorso e di continuare lo sviluppo della 499P in vista della stagione 2024".

Nielsen è un pilota di casa Ferrari. Nel 2018 ha vinto l'European Ferrari Challenge, il monomarca Ferrari. In seguito è stato chiamato a far parte della squadra piloti Ferrari, dove ha attirato l'attenzione con ottime prestazioni. Non è stata quindi una grande sorpresa che gli sia stato affidato un posto sulla 499P per il 2023.

"Nicklas è un pilota giovane e veloce, cresciuto nella famiglia Ferrari, dove ha vinto almeno un titolo internazionale in ogni stagione, dopo aver conquistato la Coppa monomarca fino al 2022, prima di arrivare terzo nel campionato piloti FIA WEC quest'anno. Siamo orgogliosi di prolungare il suo contratto", ha dichiarato il responsabile del reparto Endurance Motorsport della Ferrari Antonello Coletta, anch'egli entusiasta del continuo impegno di Nielsen.