Ferrari prolonga contrato com o piloto de hipercarros Nicklas Nielsen

O dinamarquês conduziu um Ferrari 499P com Antonio Fuoco e Miguel Molina na época de 2023 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC). O trio terminou o ano em terceiro lugar na classificação. O contrato com Nicklas Nielsen foi agora renovado.

A Ferrari está a competir na classe de hipercarros do FIA WEC com dois carros 499P desde 2023. Com sucesso: Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi venceram as lendárias 24 Horas de Le Mans em junho. No carro irmão estavam Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, que terminaram em terceiro lugar na classificação dos pilotos para a época do campeonato do mundo de 2023 - além de terminarem no pódio em Sebring, Portimão, Monza e no Bahrain.

Razão suficiente para que a lendária marca de Maranello se concentre na continuidade no próximo ano. O contrato com o piloto de competição Nicklas Nielsen foi agora renovado. "Estou muito contente por ter prolongado o meu contrato com a Ferrari", disse Nielsen. "Penso que tivemos grandes épocas juntos, especialmente este ano com o hipercarro. Estou ansioso para levar esta jornada adiante e continuar o desenvolvimento do 499P antes da temporada de 2024".

Nielsen é um piloto da casa da Ferrari. Venceu o European Ferrari Challenge - a Taça Ferrari de uma só corrida - em 2018. Foi então chamado para a equipa de pilotos da Ferrari, onde atraiu a atenção com fortes desempenhos. Por isso, não foi uma grande surpresa que também lhe tenha sido confiado um lugar no 499P para 2023.

"Nicklas é um piloto rápido e jovem que cresceu na família Ferrari, onde conquistou pelo menos um título internacional em cada época, depois de ter vencido a Taça de uma só marca até 2022, antes de terminar em terceiro lugar no campeonato de pilotos do FIA WEC este ano. Estamos orgulhosos de prolongar o seu contrato", afirmou o Diretor do Desporto Automóvel de Resistência da Ferrari, Antonello Coletta, que também está muito satisfeito com o empenho contínuo de Nielsen.