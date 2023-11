Retour sur la catégorie GTE-Am du FIA WEC 2023

En GTE Am, Corvette Racing avait dominé la concurrence d'Aston Martin, Ferrari et Porsche dès le début. Mais lors de la finale, c'est la Porsche 911 RSR des Dames de Fer qui s'est imposée. Cette catégorie n'existera plus en 2024.

La finale de la saison du FIA WEC à Bahreïn a vu la dernière course des voitures GTE. En gros, cette catégorie de voitures a existé pendant plus de 20 ans et a connu plusieurs appellations. Avant d'être appelée GTE, elle s'appelait par exemple GT2. Dans l'IMSA, elle a été appelée GTLM jusqu'en 2022, mais elle a été supprimée l'année précédente. Dans le nom GTE, le E se référait à Endurance - l'ACO voulait ici souligner le lien avec le sport d'endurance. A partir de 2024, le WEC passera aux voitures GT3, de sorte que les GTE seront obsolètes.

Jusqu'en 2022, le FIA WEC comportait encore une catégorie GTE-Pro dans laquelle les paires purement professionnelles pouvaient s'affronter. Pour 2023, seule la catégorie GTE Am a été proposée. Au moins un pilote par voiture devait avoir le statut FIA Bronze et un pilote le statut FIA Argent. La dernière génération de voitures GTE comptait six modèles : Aston Martin Vantage AMR, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE, Ford GT et Porsche 911 RSR. La BMW et la Ford n'étaient cependant plus en compétition depuis un certain temps.

Les quatre autres étaient cependant encore actives dans le WEC en 2023 - un seul exemplaire de la Corvette étant en lice. Cette C8.R a même été engagée par l'équipe d'usine Corvette Racing. Sa présence a toutefois été financée par le pilote de bronze Ben Keating. Et c'est précisément cette voiture, dans laquelle se trouvaient, outre Keating, Nicolas Varrone et Nicky Catsburg, qui avait dominé la saison. Le titre avait déjà été remporté à Monza (donc après cinq des sept courses).

Le trio avait remporté l'ouverture de la saison à Sebring et la deuxième course à Portimão. Lors de la course de Spa-Francorchamps, ils ont terminé deuxièmes. Ils ont également triomphé au Mans, le point fort de la saison, se sont classés quatrième à Monza et ont à nouveau terminé deuxième à Fuji. La fin de saison à Bahreïn a été marquée par une septième place. Au final, le trio avait accumulé 173 points.

Lors de la finale à Bahreïn, Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey (Iron Dames) ont pu exulter au volant de la Porsche 911 RSR. C'était le premier triomphe d'un couple exclusivement féminin en FIA WEC. Bovy/Gatting/Frey ont terminé deuxièmes au classement général avec 118 points. Thomas Flohr, Francesco Castellacci et Davide Rigon (AF Corse-Ferrari) ont terminé la saison à la troisième place avec 91 points. Le classement par équipe de la catégorie GTE-Am s'est terminé sur le même score. Corvette Racing a remporté la victoire avec 173 points devant Iron Dames (118) et AF Corse (91).

Comme évoqué précédemment, les GT3 feront leur entrée dans le FIA WEC en 2024. La classe s'appellera alors LMGT3. Seules deux voitures par constructeur seront autorisées. Selon les rumeurs, il y aura probablement huit ou neuf marques - et donc 16 ou 18 voitures. Le chiffre réel ne se fera pas attendre longtemps. Dès la fin novembre, le plateau du WEC pour 2024 pourrait être annoncé.