Revisione della classe GTE-Am nel FIA WEC 2023

Nella GTE Am, Corvette Racing ha dominato la concorrenza di Aston Martin, Ferrari e Porsche fin dall'inizio. Tuttavia, la Porsche 911 RSR delle Iron Dames ha vinto la gara finale. La classe non esisterà più nel 2024.

Il finale di stagione del FIA WEC in Bahrain ha visto l'ultima gara delle vetture GTE. A grandi linee, questa categoria di veicoli è esistita per oltre 20 anni e ha avuto diversi nomi. Prima di chiamarsi GTE, ad esempio, si chiamava GT2. Nell'IMSA è stata chiamata GTLM fino al 2022, ma è stata abolita l'anno precedente. La E del nome GTE si riferiva all'Endurance: l'ACO voleva sottolineare il legame con le gare di durata. Dal 2024, il WEC passerà alle vetture GT3, il che significa che le vetture GTE saranno obsolete.

Fino al 2022, nel FIA WEC esisteva anche una classe GTE Pro, in cui potevano gareggiare coppie puramente professionali. Per il 2023 è stata annunciata solo la GTE Am. Almeno un pilota per ogni vettura doveva avere lo status FIA Bronze e un pilota doveva avere lo status FIA Silver. Erano presenti sei modelli dell'ultima generazione di vetture GTE: Aston Martin Vantage AMR, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE, Ford GT e Porsche 911 RSR. Tuttavia, la BMW e la Ford non gareggiano più da tempo.

Tuttavia, le altre quattro erano ancora attive nel WEC nel 2023, con una sola Corvette in gara. Questa C8.R è stata addirittura iscritta dal team Corvette Racing Works. Tuttavia, l'iscrizione è stata finanziata dal pilota di bronzo Ben Keating. Ed è stata proprio questa vettura, in cui Keating era affiancato da Nicolas Varrone e Nicky Catsburg, a dominare la stagione. Il titolo fu conquistato già a Monza (cioè dopo cinque gare su sette).

Il trio aveva vinto l'apertura della stagione a Sebring e gara due a Portimão. Si sono classificati secondi nella gara di Spa-Francorchamps. Hanno trionfato anche nella gara clou della stagione a Le Mans, sono arrivati quarti a Monza e di nuovo secondi al Fuji. Il finale di stagione in Bahrain è stato archiviato con un settimo posto. Alla fine della stagione, il trio ha raccolto 173 punti.

Alla finale in Bahrain, Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey (Iron Dames) hanno potuto festeggiare con la Porsche 911 RSR. Si è trattato del primo trionfo di una coppia tutta al femminile nel FIA WEC. Bovy/Gatting/Frey si sono classificate seconde nella classifica generale con 118 punti. Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon (AF Corse-Ferrari) hanno concluso la stagione al terzo posto con 91 punti. La classifica a squadre della classe GTE-Am si è conclusa con lo stesso risultato. Corvette Racing ha vinto con 173 punti davanti a Iron Dames (118) e AF Corse (91).

Come già detto, le auto GT3 entreranno nel FIA WEC nel 2024. La classe si chiamerà LMGT3. Saranno ammesse solo due vetture per costruttore. Secondo le indiscrezioni, probabilmente ci saranno otto o nove marchi e quindi 16 o 18 vetture. Il numero effettivo non tarderà ad arrivare. La composizione del WEC per il 2024 potrebbe essere annunciata già alla fine di novembre.