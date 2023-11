Análise da classe GTE-Am no FIA WEC 2023

Na GTE Am, a Corvette Racing dominou a concorrência da Aston Martin, Ferrari e Porsche desde o início. No entanto, o Porsche 911 RSR da Iron Dames venceu a corrida final. A classe deixará de existir em 2024.

O final da temporada do FIA WEC no Bahrain assistiu à última corrida dos carros GTE. Grosso modo, a categoria de veículos existiu durante mais de 20 anos e teve várias designações. Antes de se chamar GTE, por exemplo, chamava-se GT2. Na IMSA, chamou-se GTLM até 2022, mas foi abolida no ano anterior. O E no nome GTE referia-se a Endurance - o ACO queria enfatizar a ligação às corridas de resistência. A partir de 2024, o WEC mudará para carros GT3, o que significa que os pilotos GTE serão obsoletos.

Até 2022, existia também uma classe GTE Pro no FIA WEC, na qual as duplas puramente profissionais podiam competir. Apenas o GTE Am foi então anunciado para 2023. Pelo menos um piloto por carro tinha de ter o estatuto Bronze da FIA e um piloto tinha de ter o estatuto Prata da FIA. Havia seis modelos da última geração de carros GTE: Aston Martin Vantage AMR, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE, Ford GT e Porsche 911 RSR. No entanto, o BMW e o Ford já não competiam há algum tempo.

No entanto, os restantes quatro ainda estavam activos no WEC em 2023 - com apenas um Corvette a competir. Este C8.R foi mesmo inscrito pela equipa de trabalho da Corvette Racing. No entanto, a inscrição foi financiada pelo piloto de bronze Ben Keating. E foi precisamente este carro, no qual Keating teve a companhia de Nicolas Varrone e Nicky Catsburg, que dominou a época. O título foi conquistado logo em Monza (ou seja, após cinco das sete corridas).

O trio tinha ganho a abertura da época em Sebring e a segunda corrida em Portimão. Terminaram em segundo lugar na corrida de Spa-Francorchamps. Também triunfaram no ponto alto da época em Le Mans, terminaram em quarto em Monza e em segundo novamente em Fuji. O final da época, no Bahrain, ficou registado com um sétimo lugar. No final da época, o trio somou 173 pontos.

Na final do Bahrain, Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey (Iron Dames) puderam festejar no Porsche 911 RSR. Este foi o primeiro triunfo de uma dupla exclusivamente feminina no FIA WEC. Bovy/Gatting/Frey terminaram em segundo lugar na classificação geral com 118 pontos. Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon (AF Corse-Ferrari) terminaram a época em terceiro lugar com 91 pontos. A classificação por equipas na classe GTE-Am terminou com o mesmo resultado. A Corvette Racing venceu com 173 pontos, à frente da Iron Dames (118) e da AF Corse (91).

Como já foi mencionado, os carros GT3 entrarão no FIA WEC em 2024. A classe chamar-se-á então LMGT3. Só serão permitidos dois carros por fabricante. De acordo com os rumores, haverá provavelmente oito ou nove marcas - e, por conseguinte, 16 ou 18 carros. O número efetivo não demorará muito a ser conhecido. A lista do WEC para 2024 poderá ser anunciada já no final de novembro.