Daniel Juncadella au volant de la Corvette de TF Sport en WEC

Comme on le sait, les voitures GT3 feront leur entrée dans le FIA WEC à partir de la saison 2024. Mais seules deux voitures par marque seront autorisées. La nouvelle Corvette Z06 GT3.R devrait alors être de la partie. Les deux voitures américaines devraient être engagées par l'écurie britannique TF Sport. On ne saura si tout cela est vrai qu'une fois que le WEC aura publié la liste provisoire des voitures inscrites pour 2024. Ce sera probablement le cas fin novembre.

En principe, il y a aussi des restrictions concernant les pilotes pour les entrées GT3 dans le WEC. Ainsi, chaque trio doit comporter un pilote bronze et un pilote argent (ou un deuxième pilote bronze). Le troisième pilote peut alors être un professionnel à part entière. On sait désormais qui seront les professionnels dans le cas de TF Sport. Il s'agit de l'Espagnol Daniel Juncadella et du Britannique Charlie Eastwood.

Juncadella, qui a longtemps fait partie de l'équipe Mercedes-AMG, a rejoint Corvette. "Je me réjouis énormément de ce nouveau chapitre de ma carrière. Rejoindre TF Sport pour la saison WEC 2024 est un rêve qui devient réalité", a déclaré Juncadella. "Ce sera ma première participation au WEC et aux 24 Heures du Mans. Je suis impatient de rencontrer tout le monde dans l'équipe et de me mettre au travail. La nouvelle Corvette Z06 GT3.R a l'air d'être une vraie arme".

Eastwood est lui aussi nouveau chez Corvette. Il faisait auparavant partie des cadres d'Aston Martin. "Je suis très heureux de participer à la campagne WEC de TF Sport au volant de la toute nouvelle Corvette Z06 GT3.R. C'est un honneur absolu d'être le pilote officiel de Corvette. Comme toujours, le WEC sera très disputé. Mais je sais que nous avons tous les moyens de viser le championnat".

Juncadella et Eastwood ont été nommés pilotes officiels d'usine par Corvette. Earl Bamber et Nico Varrone reçoivent également cet honneur. Varrone avait participé à la saison 2023 du WEC au volant de la Corvette C8.R et avait remporté la catégorie GTE-Am. Bamber continuera à piloter l'hypercar Cadillac en WEC en 2024 et participera à quelques courses IMSA au volant de la Corvette GT3. Les autres pilotes officiels de Corvette sont Antonio Garcia, Tommy Milner, Nicky Catsburg et Alexander Sims.