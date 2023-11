Daniel Juncadella sulla Corvette TF Sport nel WEC

Lo spagnolo diventa pilota ufficiale per Corvette e lascia così Mercedes-AMG dopo molti anni. Parteciperà al FIA WEC per TF Sport con la nuova Z06 GT3.R. Anche Charlie Eastwood guiderà per TF Sport.

Come è noto, le vetture GT3 entreranno a far parte del FIA WEC nella stagione 2024. Tuttavia, saranno ammesse solo due vetture per marchio. Anche la nuova Corvette Z06 GT3.R farà parte del programma. Le due auto americane saranno iscritte dalla scuderia britannica TF Sport. Si saprà se tutto questo è vero solo quando il WEC pubblicherà l'elenco provvisorio degli iscritti per il 2024. Ciò avverrà probabilmente alla fine di novembre.

In linea di principio, ci sono anche delle limitazioni in termini di piloti per le iscrizioni alle GT3 nel WEC. Ad esempio, in ogni trio devono essere presenti un pilota bronzo e un pilota argento (o un secondo pilota bronzo). Il terzo pilota può essere un professionista a tutti gli effetti. Ora è chiaro chi saranno i professionisti nel caso di TF Sport. Si tratta dello spagnolo Daniel Juncadella e del britannico Charlie Eastwood.

Juncadella ha fatto parte a lungo della squadra Mercedes-AMG e ora passa alla Corvette. "Non vedo l'ora di affrontare questo nuovo capitolo della mia carriera. Entrare a far parte di TF Sport per la stagione 2024 del WEC è un sogno che si avvera", ha dichiarato Juncadella. "Sarà la mia prima partenza nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans. Non vedo l'ora di conoscere tutti i membri del team e di mettermi al lavoro". La nuova Corvette Z06 GT3.R sembra una vera arma".

Anche Eastwood è nuovo in Corvette. In precedenza ha fatto parte della squadra Aston Martin. "Sono felicissimo di partecipare alla campagna WEC di TF Sport con la nuovissima Corvette Z06 GT3.R. È un onore assoluto essere un pilota ufficiale Corvette. Come sempre, il WEC sarà altamente competitivo. Ma so che abbiamo tutte le risorse per puntare al campionato".

Juncadella e Eastwood sono stati nominati piloti ufficiali Corvette. Anche Earl Bamber e Nico Varrone ricevono questo onore. Varrone ha disputato la stagione 2023 del WEC con la Corvette C8.R e ha vinto la classe GTE-Am. Bamber continuerà a guidare la hypercar Cadillac nel WEC nel 2024 e disputerà alcune gare IMSA con la Corvette GT3. Altri piloti Corvette sono Antonio Garcia, Tommy Milner, Nicky Catsburg e Alexander Sims.