Daniel Juncadella no Corvette TF Sport no WEC

Como é sabido, os carros GT3 vão juntar-se ao FIA WEC na época de 2024. No entanto, apenas serão permitidos dois veículos por marca. O novo Corvette Z06 GT3.R também fará parte do programa. Os dois carros americanos serão inscritos pela equipa de corridas britânica TF Sport. Só se saberá se tudo isto é verdade quando o WEC publicar a lista provisória de inscritos para 2024. Provavelmente, isso acontecerá no final de novembro.

Em princípio, existem também restrições em termos de pilotos para as entradas de GT3 no WEC. Por exemplo, tem de haver um piloto de bronze e um piloto de prata (ou um segundo piloto de bronze) em cada trio. O terceiro piloto pode então ser um profissional de pleno direito. Agora é claro quem serão os profissionais no caso da TF Sport. São eles o espanhol Daniel Juncadella e o britânico Charlie Eastwood.

Juncadella foi membro da equipa Mercedes-AMG durante muito tempo e está agora a mudar para a Corvette. "Estou realmente ansioso por este novo capítulo da minha carreira. Juntar-me à TF Sport para a época de 2024 do WEC é um sonho tornado realidade", afirmou Juncadella. "Será o meu primeiro arranque no WEC e nas 24 Horas de Le Mans. Mal posso esperar para conhecer todos na equipa e começar a trabalhar. O novo Corvette Z06 GT3.R parece ser uma verdadeira arma."

Eastwood também é novo na Corvette. Anteriormente, fez parte da equipa da Aston Martin. "Estou encantado por participar na campanha WEC da TF Sport com o novíssimo Corvette Z06 GT3.R. É uma honra absoluta ser um piloto oficial da Corvette. Como sempre, o WEC será altamente competitivo. Mas sei que temos todos os recursos para lutar pelo campeonato".

Juncadella e Eastwood foram nomeados pilotos oficiais da Corvette. Earl Bamber e Nico Varrone também recebem esta honra. Varrone disputou a temporada 2023 do WEC no Corvette C8.R e venceu a classe GTE-Am. Bamber continuará a conduzir o hipercarro Cadillac no WEC em 2024 e disputará algumas corridas IMSA no Corvette GT3. Outros pilotos da Corvette Works são Antonio Garcia, Tommy Milner, Nicky Catsburg e Alexander Sims.