L'Alpine A424 effectue un test de 30h au Motorland Aragón

La saison 2024 verra l'arrivée de trois voitures de course de type LMDh dans le FIA WEC. La BMW M Hybrid V8, la Lamborghini SC63 et l'Alpine A424. Cette dernière voiture de course française a effectué son prochain essai. Celle-ci a eu lieu au Motorland Aragón, dans le nord-est de l'Espagne, et a été conçue comme un test d'endurance. L'objectif était de parcourir 5.400 kilomètres. Cet objectif a presque été atteint. À la fin, le compteur affichait 5 027 kilomètres.

Au total, l'A424 a donc été utilisée pendant 30 heures lors du test. Les interruptions ont été minimes, en raison d'une crevaison, d'un problème de turbo, d'une fuite d'huile ou d'eau et d'un problème électrique. Lors du test, l'attention s'est principalement portée sur la fiabilité et le set-up. Alpine voulait également améliorer sa compréhension des pneus Michelin. Le Motorland Aragón a été choisi comme piste d'essai en raison de sa longue ligne droite qui permet d'atteindre des vitesses de pointe comparables à celles du circuit du Mans.

"Nous voulions que cette première séance d'endurance pour l'A424 se déroule dans des conditions aussi proches que possible de celles d'une course. Nous avons simulé toute une série de séquences de course, dont le départ, la voiture de sécurité et le FCY, ce qui a permis à tous - pilotes, mécaniciens et ingénieurs - de s'approprier les modes de fonctionnement", explique Philippe Sinault (Alpine Endurance Team Manager). "Ce type de session d'essais est évidemment crucial pour la voiture et pour tous les membres de l'équipe qui doivent trouver leurs marques. Nous entrons définitivement dans la phase d'apprentissage actif. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à apprendre lorsque nous arriverons au Qatar fin février. Mais nous faisons tout pour être aussi bien préparés que possible".

L'Alpine est propulsée par un V6 3,4L turbo, basé sur un groupe Mecachrome. La puissance est de 500 kW, ce qui est habituel dans la catégorie. Comme tous les LMDh, l'Alpine est équipée d'un système hybride standard de Bosch. Le partenaire châssis d'Alpine est Oreca. Comme on le sait, le LMDh d'Acura est également basé sur le châssis Oreca.

A la fin de l'année, l'Alpine A424 devra également être homologuée par les instances de régulation. Cela ne se fait pas seulement par la FIA, mais aussi par la série américaine IMSA, qui est responsable de la LMDh. Ce processus a déjà commencé. Un deuxième exemplaire est actuellement en test officiel IMSA dans la soufflerie Windshear en Caroline du Nord. Les débuts en course de l'Alpine sont prévus pour le mois de mars prochain, lorsque le FIA WEC débutera la saison 2024 au Qatar.