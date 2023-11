Alpine A424 completa un test di 30 ore al Motorland Aragón

Tre auto da corsa progettate da LMDh si aggiungeranno al FIA WEC nella stagione 2024. La BMW M Hybrid V8, la Lamborghini SC63 e la Alpine A424. Quest'ultima auto da corsa francese ha completato il suo prossimo test drive. Il test si è svolto a Motorland Aragón, nel nord-est della Spagna, ed è stato concepito come una prova su lunga distanza. L'obiettivo era quello di percorrere 5.400 chilometri. L'obiettivo è stato quasi raggiunto. Alla fine sono stati registrati 5.027 chilometri.

Tuttavia, l'A424 è stata utilizzata per un totale di 30 ore durante il test. Le interruzioni sono state minime, dovute a una gomma bucata, a un problema al turbo, a una perdita d'olio o d'acqua e a un problema elettrico. L'obiettivo principale del test era l'affidabilità e la messa a punto. Alpine voleva anche migliorare la conoscenza dei pneumatici Michelin. Il Motorland Aragón è stato scelto come pista di prova perché ha un lungo rettilineo e quindi raggiunge velocità massime paragonabili a quelle della pista di Le Mans.

"Volevamo svolgere questa prima sessione di endurance per la A424 in condizioni il più possibile simili a quelle di una gara. Abbiamo simulato un'intera gamma di sequenze di gara, tra cui partenza, safety car e FCY, che hanno permesso a tutti - piloti, meccanici e ingegneri - di familiarizzare con le modalità operative", ha dichiarato Philippe Sinault (responsabile del team Alpine Endurance). "Questo tipo di sessione di test è ovviamente cruciale per la vettura e per tutti i membri del team che devono trovare il giusto equilibrio. Stiamo entrando definitivamente nella fase di apprendimento attivo. Sappiamo che c'è ancora molto da imparare quando arriveremo in Qatar alla fine di febbraio. Ma stiamo facendo tutto il possibile per essere preparati al meglio".

L'Alpine è alimentata da un V6 turbo da 3,4 litri basato su un'unità di potenza di Mecachrome. La potenza erogata è la solita di 500 kW per la classe. Come in tutte le LMDh, anche sulla Alpine è installato un sistema ibrido standard di Bosch. Il partner di Alpine per il telaio è Oreca. Come è noto, anche la Acura LMDh è basata sul telaio Oreca.

Alla fine dell'anno, anche l'Alpine A424 dovrà essere omologata dalle autorità di regolamentazione. Questo non viene fatto solo dalla FIA, ma anche dalla serie americana IMSA, che si occupa della LMDh. Questo processo è già iniziato. Un secondo esemplare è attualmente sottoposto ai test ufficiali IMSA nella galleria del vento Windshear in North Carolina. Il debutto in gara dell'Alpine è previsto per il prossimo marzo, quando il FIA WEC darà il via alla stagione 2024 in Qatar.