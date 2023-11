Alpine A424 completa 30 horas de teste no Motorland Aragón

O hipercarro francês, que deverá competir no FIA WEC em 2024, esteve na estrada para um teste de resistência em Motorland Aragón. Foram percorridos mais de 5000 quilómetros. Um segundo A424 está também atualmente no túnel de vento do IMSA.

Três automóveis de competição concebidos pela LMDh serão adicionados ao FIA WEC na época de 2024. O BMW M Hybrid V8, o Lamborghini SC63 e o Alpine A424. Este último carro de corrida de França completou agora o seu próximo teste de condução. Este teve lugar em Motorland Aragón, no nordeste de Espanha, e foi concebido como um teste de longa distância. O objetivo era percorrer 5.400 quilómetros. Este objetivo foi quase alcançado. No final, foram registados 5.027 quilómetros.

No entanto, a A424 foi utilizada durante um total de 30 horas durante o ensaio. As interrupções foram mínimas, devido a um pneu furado, um problema no turbo, uma fuga de óleo ou de água e um problema elétrico. O principal objetivo do teste foi a fiabilidade e a configuração. A Alpine pretendia também melhorar o conhecimento dos pneus Michelin. A pista de Motorland Aragón foi escolhida para o teste porque tem uma longa reta e, portanto, atinge velocidades máximas comparáveis às da pista de Le Mans.

"Quisemos realizar esta primeira sessão de resistência do A424 em condições tão próximas quanto possível das de uma corrida. Simulámos toda uma série de sequências de corrida, incluindo o arranque, o safety car e o FCY, o que permitiu a todos - pilotos, mecânicos e engenheiros - familiarizarem-se com os modos de funcionamento", afirmou Philippe Sinault (Diretor da equipa Alpine Endurance). "Este tipo de sessão de testes é, obviamente, crucial para o carro e para todos os membros da equipa, que têm de se orientar. Estamos definitivamente a entrar na fase de aprendizagem ativa. Sabemos que ainda há muito para aprender quando chegarmos ao Qatar, no final de fevereiro. Mas estamos a fazer tudo o que podemos para estarmos tão bem preparados quanto possível."

O Alpine é alimentado por um V6 turbo de 3,4L baseado numa unidade de potência da Mecachrome. A potência é os habituais 500 kW para a classe. Como em todos os LMDh, um sistema híbrido de série da Bosch também está instalado no Alpine. O parceiro de chassis da Alpine é a Oreca. Como é bem conhecido, o Acura LMDh também é baseado no chassis Oreca.

No final do ano, o Alpine A424 também deve ser homologado pelos reguladores. Isto é feito não só pela FIA, mas também pela série americana IMSA, que está a cargo do LMDh. Este processo já foi iniciado. Um segundo exemplar está atualmente a ser submetido a testes oficiais da IMSA no túnel de vento Windshear, na Carolina do Norte. A estreia do Alpine nas corridas está prevista para o próximo mês de março, quando o FIA WEC iniciar a época de 2024 no Qatar.