Mick Schumacher participera au WEC 2024 pour Alpine

C'était déjà dans l'air depuis quelques semaines, notamment après avoir effectué un test à Jerez en octobre, mais c'est désormais une certitude. Mick Schumacher va passer à la FIA WEC et pilotera l'une des deux Alpine A424 dans la catégorie hypercar pour la saison 2024. Schumacher a couru pour Haas en Formule 1 en 2021 et 2022 et a été pilote de réserve de Mercedes dans la catégorie reine en 2023.

"Avec Alpine, je commence un nouveau chapitre dans la catégorie hypercar du FIA WEC", a déclaré Schumacher. "La voiture est impressionnante et je suis impatient de commencer. J'ai grandi avec des monoplaces, donc conduire une voiture avec un cockpit fermé et des roues couvertes est une excellente opportunité d'améliorer mes compétences de conduite. La course m'a cruellement manqué cette année. C'est ce que j'ai toujours aimé depuis mon enfance. C'était parfois difficile de regarder les autres pilotes sur la piste. La course d'endurance est un nouveau défi pour moi. Je suis sûr que l'année prochaine, nous allons vivre de grands moments ensemble avec Alpine".

Outre le célèbre Allemand, cinq autres pilotes feront partie de la formation d'Alpine en FIA WEC. Il s'agit des quatre Français Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi et Paul-Loup Chatin ainsi que de l'Autrichien Ferdinand Habsburg. Ces dernières années, Habsburg s'est notamment fait remarquer par ses performances exceptionnelles dans la catégorie LMP2 - et a par exemple également remporté la victoire LMP2 aux 24h du Mans en 2021.

"Nous sommes très heureux d'avoir ces six pilotes et nous espérons qu'ils apporteront tous leur propre expérience et leurs qualités au projet, par exemple Charles avec sa jeunesse, Nicolas avec son expérience de la course d'endurance en tant que mentor pour les plus jeunes pilotes et aussi Mick avec son expérience du plus haut niveau. Il s'agit peut-être de sa première incursion dans le monde de l'endurance, mais son enthousiasme pour le projet et sa volonté de nous rejoindre sont palpables. Je suis sûr qu'il sera un véritable atout", explique Bruno Famin (VP Alpine Motorsports).

Les noms des deux pilotes qui formeront le trio exact d'Alpine en FIA WEC seront annoncés le 7 février 2024. C'est également à cette date qu'Alpine dévoilera l'apparence de l'A424.