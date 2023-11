Mick Schumacher parteciperà al WEC 2024 per Alpine

Era già stato preannunciato nelle scorse settimane, soprattutto dopo aver completato un test a Jerez in ottobre, ma ora è certo. Mick Schumacher passerà al FIA WEC e guiderà una delle due Alpine A424 nella classe hypercar nella stagione 2024. Schumacher ha corso per la Haas in Formula 1 nel 2021 e 2022 ed è stato pilota di riserva della Mercedes nella classe regina nel 2023.

"Alpine segna l'inizio di un nuovo capitolo per me nella categoria hypercar del FIA WEC", ha dichiarato Schumacher. "La vettura è impressionante e non vedo l'ora di iniziare. Sono cresciuto con le monoposto, quindi guidare un'auto con un abitacolo chiuso e ruote coperte è una grande opportunità per migliorare le mie capacità di guida. Quest'anno mi è mancato molto correre. È ciò che ho amato fin da bambino. A volte era difficile guardare gli altri piloti in pista. Le gare di durata sono una nuova sfida per me. Sono sicuro che il prossimo anno vivremo grandi momenti insieme ad Alpine".

Oltre al noto tedesco, altri cinque piloti faranno parte della formazione Alpine nel FIA WEC. Si tratta dei quattro francesi Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi e Paul-Loup Chatin e dell'austriaco Ferdinand Habsburg. Habsburg si è fatto un nome negli ultimi anni con prestazioni eccezionali in particolare nella classe LMP2 e, ad esempio, ha conquistato la vittoria nella classe LMP2 alla 24 Ore di Le Mans nel 2021.

"Siamo lieti di avere questi sei piloti e speriamo che ognuno di loro apporti la propria esperienza e le proprie qualità al progetto, ad esempio Charles con la sua giovane età, Nicolas con la sua esperienza nelle gare di durata come mentore per i piloti più giovani e anche Mick con la sua esperienza ai massimi livelli. Sarà anche la sua prima incursione nel mondo dell'endurance, ma il suo entusiasmo per il progetto e la sua disponibilità a unirsi a noi sono palpabili. Sono sicuro che sarà una vera risorsa", spiega Bruno Famin (VP Alpine Motorsports).

I piloti esatti che comporranno i due terzetti di piloti Alpine nel FIA WEC saranno annunciati il 7 febbraio 2024. In quell'occasione Alpine svelerà anche l'aspetto della A424.