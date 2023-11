Mick Schumacher vai competir no WEC de 2024 pela Alpine

O filho de Michael Schumacher está a mudar para o Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) e vai conduzir um dos dois novos Alpine A424. Ferdinand Habsburg, da Áustria, também faz parte do alinhamento da Alpine.

Já tinha sido anunciado nas últimas semanas, especialmente depois de ter completado um teste em Jerez em outubro, mas agora é certo. Mick Schumacher vai mudar para o FIA WEC e conduzir um dos dois Alpine A424 na classe dos hipercarros na época de 2024. Schumacher correu pela Haas na Fórmula 1 em 2021 e 2022 e foi o piloto de reserva da Mercedes na categoria rainha em 2023.

"A Alpine marca o início de um novo capítulo para mim na categoria de hipercarros do FIA WEC", disse Schumacher. "O carro é impressionante e mal posso esperar para começar. Cresci com monolugares, por isso conduzir um carro com um cockpit fechado e rodas cobertas é uma grande oportunidade para melhorar as minhas capacidades de condução. Senti muito a falta das corridas este ano. É o que adoro desde miúdo. Por vezes, era difícil observar os outros pilotos na pista. As corridas de resistência são um novo desafio para mim. Estou certo de que vamos viver grandes momentos em conjunto com a Alpine no próximo ano."

Para além do conhecido alemão, cinco outros pilotos farão parte do alinhamento da Alpine no FIA WEC. São eles os quatro franceses Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi e Paul-Loup Chatin, bem como o austríaco Ferdinand Habsburg. Habsburg tem-se destacado nos últimos anos com excelentes desempenhos na classe LMP2 em particular - e também conquistou a vitória na LMP2 nas 24 Horas de Le Mans em 2021, por exemplo.

"Estamos muito satisfeitos por ter estes seis pilotos e esperamos que todos eles tragam a sua própria experiência e qualidades para o projeto, por exemplo, Charles com a sua juventude, Nicolas com a sua experiência em corridas de resistência como mentor dos pilotos mais jovens e também Mick com a sua experiência ao mais alto nível. Pode ser a sua primeira incursão no mundo do enduro, mas o seu entusiasmo pelo projeto e a sua vontade de se juntar a nós são palpáveis. Estou certo de que ele será um verdadeiro trunfo", explica Bruno Famin (VP da Alpine Motorsports).

Os pilotos exactos que irão compor os dois trios de pilotos da Alpine no FIA WEC serão anunciados a 7 de fevereiro de 2024. Nessa altura, a Alpine irá também revelar o aspeto do A424.