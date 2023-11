Robert Kubica rejoint AF Corse pour la saison 2024

Le rapide polonais courra la saison prochaine pour l'écurie italienne AF Corse. AF Corse utilise depuis des années des voitures de course Ferrari. Le choix du bolide de Kubica n'a pas encore été confirmé.

Robert Kubica est l'un des meilleurs pilotes du sport automobile international. Il est surtout connu en Formule 1. Il y a participé à 99 courses et a également remporté le Grand Prix de Montréal en 2008. Il a ensuite beaucoup couru en rallye, mais y a eu un grave accident. En 2019 et 2021, il est revenu en Formule 1. Le Polonais a également participé au FIA WEC.

En 2017, il a brièvement testé l'ENSO CLM de l'équipe Kolles, c'est-à-dire une LMP1. De 2021 à 2023, il a ensuite pris le départ dans la catégorie LMP2. Avec succès : en 2023, Kubica a remporté le titre LMP2 du WEC. En 2022 et 2023, il a également obtenu la deuxième place de sa catégorie aux 24 Heures du Mans. Pour la saison 2024, Kubica courra désormais pour l'écurie italienne AF Corse.

"Je suis heureux qu'AF Corse et moi suivions le même chemin la saison prochaine", explique Kubica. "AF est l'une des équipes les plus performantes de tous les temps dans le sport automobile. Je suis sûr que nous ferons un travail formidable ensemble". Le directeur de l'équipe, Amato Ferrari, se réjouit également de cet engagement : "C'est un grand honneur d'accueillir dans notre famille un pilote du calibre de Robert. Son talent et son grand professionnalisme apporteront une nouvelle valeur ajoutée à notre équipe".

Il est passionnant de penser à la voiture que Kubica conduira en 2024. AF Corse roule depuis des années avec Ferrari. On s'attend à ce que l'écurie aligne deux 296 GT3 en 2024 dans la catégorie LMGT3 du WEC. Il est toutefois difficile d'imaginer Kubica passer de la LMP2 à la voiture GT3. AF Corse utilise également les deux Ferrari 499P d'usine dans la catégorie Hypercar du WEC.

Mais toutes les places sont déjà prises pour 2024. En effet, les six pilotes d'hypercar Ferrari de 2023 (Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi) seront à nouveau dans le cockpit d'usine en 2024.

Il se murmure toutefois qu'AF Corse (sur une base privée) pourrait introduire une autre 499P dans le WEC. Si c'est le cas, Kubica est certainement le favori pour le poste de pilotage. Son coéquipier pourrait alors être Robert Shwartzman. L'annonce de la liste de départ du WEC 2024 est prévue pour fin novembre.