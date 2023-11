Robert Kubica si unisce ad AF Corse per la stagione 2024

Il veloce polacco gareggerà per la squadra italiana AF Corse nella prossima stagione. AF Corse utilizza da anni vetture da corsa Ferrari. Non è ancora stato confermato quale auto guiderà Kubica.

Robert Kubica è uno dei migliori piloti del motorsport internazionale. È noto soprattutto per la Formula 1. Vi ha disputato 99 gare e ha vinto anche il Gran Premio di Montreal nel 2008. In seguito ha viaggiato molto nei rally, ma ha avuto un grave incidente. È tornato in Formula 1 nel 2019 e nel 2021. Il polacco ha corso anche nel FIA WEC.

Nel 2017 ha provato brevemente la ENSO CLM del team Kolles, una LMP1. Ha poi corso nella classe LMP2 dal 2021 al 2023. Con successo: Kubica ha vinto il titolo LMP2 nel WEC nel 2023. Nel 2022 e nel 2023 è arrivato anche secondo di classe alla 24 Ore di Le Mans. Kubica sarà ora al fianco della scuderia italiana AF Corse nella stagione 2024.

"Sono felice che io e AF Corse seguiremo lo stesso percorso nella prossima stagione", spiega Kubica. "AF è una delle squadre di maggior successo di tutti i tempi nel motorsport. Sono sicuro che faremo un ottimo lavoro insieme". Anche il Team Principal Amato Ferrari è soddisfatto dell'ingaggio: "È un grande onore accogliere nella nostra famiglia un pilota del calibro di Robert. Il suo talento e la sua grande professionalità porteranno un nuovo valore aggiunto alla nostra squadra".

È emozionante pensare a quale vettura Kubica guiderà nel 2024. AF Corse corre da anni con la Ferrari. Si prevede che nel 2024 la scuderia schiererà due 296 GT3 nella classe LMGT3 del WEC. Tuttavia, è difficile immaginare che Kubica passi dalla LMP2 alla GT3. AF Corse gestisce anche le due Ferrari 499P ufficiali nella classe hypercar del WEC.

Tuttavia, tutti i posti in questa classe per il 2024 sono probabilmente già stati occupati. Si dice che i sei piloti delle hypercar Ferrari del 2023 (Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi) torneranno nell'abitacolo delle vetture ufficiali anche nel 2024.

Tuttavia, si dice che AF Corse (su base privata) potrebbe portare un'altra 499P nel WEC. Se così fosse, Kubica sarebbe certamente il favorito per l'abitacolo. Robert Shwartzman potrebbe diventare il suo compagno di squadra. L'annuncio dell'elenco iscritti al WEC 2024 è stato annunciato per la fine di novembre.