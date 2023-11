Robert Kubica junta-se à AF Corse para a época de 2024

Robert Kubica é um dos melhores pilotos do desporto automóvel internacional. É mais conhecido na Fórmula 1. Fez 99 corridas e ganhou o Grande Prémio de Montreal em 2008. Depois viajou muito nos ralis, mas teve um grave acidente. Regressou à Fórmula 1 em 2019 e 2021. O polaco também correu no FIA WEC.

Em 2017, ele testou brevemente o ENSO CLM da equipe Kolles - um LMP1. De seguida, correu na classe LMP2 de 2021 a 2023. Com sucesso: Kubica ganhou o título de LMP2 no WEC em 2023. Em 2022 e 2023, também terminou em segundo lugar na classe nas 24 Horas de Le Mans. Kubica vai agora alinhar pela equipa de corridas italiana AF Corse na época de 2024.

"Estou contente por eu e a AF Corse seguirmos o mesmo caminho na próxima época", explica Kubica. "A AF é uma das equipas mais bem sucedidas de todos os tempos no desporto automóvel. Estou certo de que faremos um ótimo trabalho juntos." O Diretor da Equipa, Amato Ferrari, também está muito satisfeito com a contratação: "É uma grande honra receber um piloto do calibre do Robert na nossa família. O seu talento e grande profissionalismo trarão um novo valor acrescentado à nossa equipa."

É emocionante pensar no carro que Kubica irá conduzir em 2024. A AF Corse tem vindo a correr com a Ferrari há vários anos. Espera-se que a equipa de corrida coloque em campo dois 296 GT3s na classe LMGT3 do WEC em 2024. No entanto, é difícil imaginar Kubica a mudar de LMP2 para o carro GT3. A AF Corse também tem dois Ferrari 499P de trabalho na classe de hipercarros do WEC.

No entanto, todos os lugares nesta classe para 2024 já foram provavelmente ocupados. Há rumores de que os seis pilotos do hipercarro Ferrari de 2023 (Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi) também estarão de volta ao cockpit de fábrica em 2024.

No entanto, existem rumores de que a AF Corse (numa base privada) poderia trazer outro 499P para o WEC. Se for esse o caso, Kubica seria certamente o favorito para o cockpit. Robert Shwartzman poderia então tornar-se o seu companheiro de equipa. O anúncio da lista de inscritos no WEC 2024 foi anunciado para o final de novembro.