Raffaele Marciello se subirá al BMW a partir de la temporada 2024

Una cosa está clara: Raffaele Marciello es uno de los pilotos de GT más rápidos del mundo. El piloto suizo volvió a demostrarlo la semana pasada al triunfar con el Mercedes-AMG GT3 en la Copa Mundial FIA GT de Macao, por segunda vez desde 2019. Marciello ha ganado innumerables carreras para la marca de la estrella en los últimos siete años, pero ahora quiere un nuevo desafío.

En los últimos dos años, Marciello ha insistido repetidamente en que le gustaría conducir en la categoría de hipercoches y competir por la victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans, por ejemplo. En enero de 2023, ya se sentó en un LMP2 como globo de pruebas para ello en las 24h de Daytona. Sin embargo, Mercedes-AMG no puede cumplir el sueño del joven de 28 años de un prototipo, ya que los suabos no tienen un programa de hipercoches de competición.

Por ello, en un principio parecía que Marciello se pasaría a Lamborghini para pilotar el nuevo SC63. Pero al final, BMW ganó la carrera y fichó a Marciello. La empresa muniquesa subrayó que "su programa de carreras se anunciará más adelante". Pero sería una mega sorpresa si Marciello no está en el hipercoche de BMW llamado M Hybrid V8 (basado en el diseño LMDh) en 2024. Después de todo, Marciello podría haberse quedado en Mercedes-AMG si quería seguir compitiendo únicamente en carreras de GT.

Sin embargo, no se puede descartar que también dispute algunas carreras de GT3 para BMW en 2024. Como he dicho, su programa exacto aún no se ha anunciado. "Estoy encantado de ser piloto de BMW M Works a partir de la próxima temporada", dijo Marciello. "Es un gran paso en mi carrera. He sido piloto de carreras durante muchos años y estoy muy orgulloso de poder competir para BMW M Motorsport en el futuro."

Ni que decir tiene que BMW también está absolutamente encantada con el fichaje de Marciello, como explica Andreas Roos (Jefe de BMW M Motorsport): "Estoy encantado de dar la bienvenida a Raffaele Marciello a la familia de BMW M Motorsport. Cuando tienes la oportunidad de fichar a un piloto de alto calibre como él, tienes que aprovecharla. Lleva años demostrando de forma impresionante, sobre todo en GT, que es uno de los mejores pilotos del mundo. Pero es mucho más que eso. Antes de su carrera en GT, Raffaele Marciello demostró su clase varias veces en carreras de fórmula. Con su versatilidad, creemos que aporta el paquete completo perfecto para reforzar aún más nuestra plantilla de pilotos de trabajo, que ya es de primera clase."

BMW competirá con dos M Hybrid V8 en el FIA WEC y dos en la serie americana IMSA en 2024.