Raffaele Marciello sera au volant d'une BMW à partir de la saison 2024

Après sept années passées chez Mercedes-AMG, le rapide Suisse deviendra pilote d'usine BMW M à partir de 2024. BMW n'a pas encore confirmé dans quelles séries de course il participera. Mais tout porte à croire qu'il s'agira de la FIA WEC.

C'est clair : Raffaele Marciello compte parmi les pilotes GT les plus rapides du monde. Le Suisse l'a encore prouvé la semaine dernière en triomphant au volant de la Mercedes-AMG GT3 lors de la FIA GT World Cup à Macao - d'ailleurs pour la deuxième fois après 2019. Marciello a remporté d'innombrables courses pour la marque à l'étoile au cours des sept dernières années, mais il veut désormais relever un nouveau défi.

En effet, ces deux dernières années, Marciello n'a cessé de souligner qu'il aimerait courir dans la catégorie hypercar et, par exemple, se battre pour la victoire finale aux 24 Heures du Mans. En janvier 2023, il a déjà pris place dans une LMP2 comme ballon d'essai lors des 24 heures de Daytona. Mais Mercedes-AMG ne peut pas réaliser le rêve du pilote de 28 ans, car la marque souabe n'a pas de programme hypercar.

Il semblait donc que Marciello passerait chez Lamborghini pour y piloter la nouvelle SC63. Mais c'est finalement BMW qui a fait la course et engagé Marciello. Le constructeur munichois souligne certes que "son programme de course sera annoncé à une date ultérieure". Mais ce serait une surprise de taille si Marciello n'était pas au volant de l'hypercar BMW M Hybrid V8 (de type LMDh) en 2024. En effet, pour continuer à pratiquer uniquement le sport GT, Marciello aurait pu rester chez Mercedes-AMG.

Mais il n'est bien sûr pas exclu qu'il participe également à quelques courses GT3 pour BMW en 2024. Comme je l'ai dit, son programme exact sera annoncé ultérieurement. "Je suis très heureux d'être pilote d'usine BMW M à partir de la saison prochaine", précise Marciello. "C'est une grande étape dans ma carrière. Je suis pilote de course depuis de nombreuses années et je suis très fier de pouvoir prendre le départ pour BMW M Motorsport à l'avenir".

Bien entendu, BMW est également totalement enthousiaste à l'idée d'engager Marciello, comme l'explique Andreas Roos (directeur de BMW M Motorsport) : "Je suis très heureux d'accueillir Raffaele Marciello dans la famille BMW M Motorsport. Quand on a la chance d'engager un pilote de haut niveau comme lui, il faut la saisir. Depuis des années, il prouve de manière impressionnante qu'il compte parmi les meilleurs pilotes du monde, notamment en GT. Mais il y a bien plus en lui. Avant sa carrière en GT, Raffaele Marciello a prouvé sa classe à plusieurs reprises en Formule 1. De notre point de vue, il apporte avec sa polyvalence le package complet parfait pour renforcer encore plus notre cadre de pilotes d'usine déjà de haut niveau".

En 2024, BMW s'engagera avec deux M Hybrid V8 dans le FIA WEC et dans la série américaine IMSA.