Raffaele Marciello partirà con la BMW dalla stagione 2024

Dopo sette anni con Mercedes-AMG, il veloce svizzero diventerà un pilota BMW M works a partire dal 2024. BMW non ha ancora confermato in quale serie di corse gareggerà. Tuttavia, molto fa pensare al FIA WEC.

Una cosa è chiara: Raffaele Marciello è uno dei piloti GT più veloci al mondo. Il pilota svizzero lo ha dimostrato ancora una volta la scorsa settimana , trionfando con la Mercedes-AMG GT3 alla FIA GT World Cup di Macao, per la seconda volta dal 2019. Marciello ha vinto innumerevoli gare per il marchio della stella negli ultimi sette anni, ma ora vuole una nuova sfida.

Negli ultimi due anni, Marciello ha ripetutamente sottolineato che gli piacerebbe guidare nella classe delle hypercar e competere per la vittoria assoluta nella 24 Ore di Le Mans, ad esempio. Nel gennaio 2023 si è già seduto a bordo di una LMP2 come pallone di prova in occasione della 24 Ore di Daytona. Tuttavia, Mercedes-AMG non può realizzare il sogno del 28enne di un prototipo, poiché gli svevi non hanno un programma di hypercar per il motorsport.

Di conseguenza, inizialmente sembrava che Marciello sarebbe passato alla Lamborghini per guidare la nuova SC63. Alla fine, però, BMW ha vinto la gara e ha ingaggiato Marciello. L'azienda di Monaco di Baviera ha sottolineato che "il suo programma di corse sarà annunciato in un secondo momento". Ma sarebbe una mega sorpresa se Marciello non fosse sulla hypercar BMW chiamata M Hybrid V8 (basata sul progetto LMDh) nel 2024. Dopo tutto, Marciello avrebbe potuto rimanere con Mercedes-AMG se avesse voluto continuare a gareggiare solo nelle competizioni GT.

Tuttavia, non si può escludere che nel 2024 disputi anche alcune gare GT3 per BMW. Come detto, il suo programma esatto deve ancora essere annunciato. "Sono felice di essere un pilota BMW M works dalla prossima stagione", ha dichiarato Marciello. "Questo è un grande passo nella mia carriera. Sono stato un pilota da corsa per molti anni e sono molto orgoglioso di poter gareggiare per BMW M Motorsport in futuro".

Inutile dire che anche BMW è assolutamente felice dell'ingaggio di Marciello, come spiega Andreas Roos (responsabile di BMW M Motorsport): "Sono lieto di dare il benvenuto a Raffaele Marciello nella famiglia BMW M Motorsport. Quando si ha la possibilità di ingaggiare un pilota di alto livello come lui, bisogna coglierla al volo. Da anni sta dimostrando in modo impressionante, soprattutto nelle vetture GT, di essere uno dei migliori piloti al mondo. Ma c'è molto di più in lui. Prima della sua carriera nelle gare GT, Raffaele Marciello ha dimostrato più volte la sua classe nelle gare di formula. Con la sua versatilità, riteniamo che rappresenti il pacchetto completo perfetto per rafforzare ulteriormente la nostra squadra di piloti professionisti già di prim'ordine."

BMW gareggerà con due M Hybrid V8 nel FIA WEC e due nella serie americana IMSA nel 2024.