Raffaele Marciello será titular num BMW a partir da época de 2024

Uma coisa é certa: Raffaele Marciello é um dos pilotos de GT mais rápidos do mundo. O piloto suíço provou-o mais uma vez na semana passada , quando triunfou com o Mercedes-AMG GT3 na Taça do Mundo FIA GT em Macau - pela segunda vez desde 2019. Marciello venceu inúmeras corridas para a marca estrela nos últimos sete anos, mas agora quer um novo desafio.

Nos últimos dois anos, Marciello sublinhou repetidamente que gostaria de conduzir na classe dos hipercarros e competir pela vitória geral nas 24 Horas de Le Mans, por exemplo. Em janeiro de 2023, já se sentou num LMP2 como balão de ensaio para tal na corrida de 24 horas em Daytona. No entanto, a Mercedes-AMG não pode realizar o sonho do jovem de 28 anos de um protótipo, uma vez que os suábios não têm um programa de hipercarros para desportos motorizados.

Como resultado, inicialmente parecia que Marciello iria mudar para a Lamborghini para conduzir o novo SC63. Mas no final, a BMW ganhou a corrida e contratou Marciello. A empresa sediada em Munique enfatizou que "o seu programa de corridas será anunciado numa data posterior". Mas seria uma mega surpresa se Marciello não estivesse no hipercarro da BMW chamado M Hybrid V8 (baseado no design LMDh) em 2024. Afinal de contas, Marciello poderia ter ficado com a Mercedes-AMG se quisesse continuar a competir apenas em corridas de GT.

No entanto, não se pode excluir que ele também complete algumas corridas de GT3 para a BMW em 2024. Como já disse, o seu programa exato ainda não foi anunciado. "Estou encantado por ser um piloto da BMW M Works a partir da próxima época", disse Marciello. "Este é um grande passo na minha carreira. Sou piloto de corridas há muitos anos e estou muito orgulhoso por poder competir pela BMW M Motorsport no futuro."

Escusado será dizer que a BMW também está absolutamente satisfeita com a contratação de Marciello, como explica Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport): "Estou muito satisfeito por dar as boas-vindas a Raffaele Marciello à família BMW M Motorsport. Quando temos a oportunidade de contratar um piloto de alto calibre como ele, temos de a aproveitar. Há anos que ele tem vindo a provar de forma impressionante - mais recentemente nos carros de GT em particular - que é um dos melhores pilotos do mundo. Mas ele é muito mais do que isso. Antes da sua carreira nas corridas de GT, Raffaele Marciello provou a sua classe várias vezes nas corridas de fórmula. Com a sua versatilidade, acreditamos que ele traz o pacote completo perfeito para fortalecer ainda mais o nosso já de primeira classe esquadrão de pilotos de trabalho."

A BMW irá competir com dois M Hybrid V8 no FIA WEC e dois na série americana IMSA em 2024.