Kelvin van der Linde con la Lexus GT3 nel FIA WEC nel 2024

Come è noto, le vetture GT3 entreranno a far parte del FIA WEC nella stagione 2024. La prossima settimana, il WEC annuncerà finalmente quali saranno i team e le auto coinvolte. Secondo molti indizi, saranno coinvolte le vetture GT3 di Porsche, Lamborghini, Ferrari, BMW, Aston Martin, Corvette, Ford, McLaren e Lexus. Il programma Lexus sarà gestito dal team francese Akkodis ASP.

Anche Toyota GR Europe è stata coinvolta in prima persona. Come è noto, Lexus è un marchio del Gruppo Toyota. I giapponesi corrono nella classe delle hypercar con due Toyota GR010 ibride e, grazie al coinvolgimento di Lexus, avrebbero un'impronta ancora maggiore nel WEC. Pochi giorni fa, Toyota aveva già annunciato Jose Maria Lopez come pilota della Lexus GT3.

L'argentino ha sempre guidato per Toyota nella classe maggiore negli ultimi anni, ma è stato sostituito dall'olandese Nyck die Vries nella GR010 Hybrid per il 2024. Il pilota di riserva della hypercar Ritomo Miyata era stato inizialmente preso in considerazione per la seconda Lexus. Tuttavia, il pilota giapponese è destinato a guidare anche in Formula 2 nel 2024. Tuttavia, questa ha alcune sovrapposizioni con il WEC.

Per questo motivo sono state fatte nuove ricerche e il risultato è stato l'ingaggio di Kelvin van der Linde. Il sudafricano è stato un pilota di riserva dell'Audi fino al 2022. Dal 2023 ha guidato indipendentemente dal costruttore e ha gareggiato per il team Abt nel DTM con un'Audi e nella 24 ore del Nürburgring con una Lamborghini. Oltre a gareggiare nel WEC con una Lexus, van der Linde tornerà nel DTM nel 2024 con un'Audi schierata da Abt.

Non è ancora stato reso noto chi saranno gli altri piloti nell'abitacolo della Lexus. Secondo il regolamento, per ogni vettura deve esserci almeno un pilota di categoria bronzo FIA. Il secondo pilota può avere una classificazione FIA massima di argento.