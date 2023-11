Kelvin van der Linde no Lexus GT3 no FIA WEC em 2024

O sul-africano vai conduzir um dos dois Lexus RC F GT3 no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) na época de 2024. José Maria Lopez estará no carro irmão. Van der Linde ainda não disputou uma corrida do WEC.

Como é sabido, os carros GT3 vão juntar-se ao FIA WEC na época de 2024. Na próxima semana, o WEC vai finalmente anunciar quais as equipas e os carros que vão participar. Há muitas indicações de que estarão envolvidos carros GT3 da Porsche, Lamborghini, Ferrari, BMW, Aston Martin, Corvette, Ford, McLaren e Lexus. O programa Lexus será gerido pela equipa francesa Akkodis ASP.

A Toyota GR Europe também tem estado envolvida nos bastidores. Como é sabido, a Lexus é uma marca do Grupo Toyota. Os japoneses estão a competir na classe dos hipercarros com dois híbridos Toyota GR010 e teriam uma presença ainda maior no WEC graças ao envolvimento da Lexus. Há alguns dias, a Toyota já tinha anunciado José Maria Lopez como piloto do Lexus GT3.

O argentino sempre pilotou para a Toyota na classe grande nos últimos anos, mas foi substituído pelo holandês Nyck die Vries no GR010 Hybrid para 2024. O piloto de reserva de hipercarros Ritomo Miyata foi inicialmente considerado para o segundo Lexus. No entanto, o piloto japonês também deverá conduzir na Fórmula 2 em 2024. No entanto, esta tem algumas sobreposições com o WEC.

Por isso, as sondagens foram novamente efectuadas e Kelvin van der Linde foi contratado como resultado. O sul-africano foi piloto da Audi até 2022. Desde 2023, tem conduzido independentemente do construtor e competido pela equipa Abt no DTM com um Audi e na corrida de 24 horas em Nürburgring com um Lamborghini. Para além de competir no WEC com um Lexus, van der Linde também voltará ao DTM em 2024 num Audi da equipa Abt.

Ainda não foi anunciado quem serão os outros pilotos no cockpit da Lexus. De acordo com os regulamentos, deve haver pelo menos um piloto com a classificação bronze da FIA por carro. O segundo piloto pode ter uma classificação máxima FIA de prata.