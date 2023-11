Ces hypercars devraient participer au FIA WEC en 2024

Le FIA WEC est actuellement en plein essor et franchira une nouvelle étape importante lors de la saison 2024. Les organisateurs de la série viennent d'annoncer la liste de départ provisoire, qui est vraiment bien remplie avec 37 voitures. Au sommet du WEC, on sait que depuis 2021, les hypercars se battent pour les victoires. En 2024, 19 de ces prototypes spectaculaires devraient être de la partie dans le WEC.

Le champion en titre sera à nouveau Toyota en 2024, qui alignera (comme d'habitude) deux GR010 Hybrid. Dans le cockpit de Toyota, Nyck de Vries remplacera l'Argentin Jose Maria Lopez. La Ferrari 499P sera même présente en trois exemplaires en 2024. Outre les deux voitures d'usine, AF Corse présentera également une 499P privée. Elle sera conduite par Robert Kubica.

Les Français de Peugeot et d'Alpine comptent chacun sur deux voitures d'usine. Mick Schumacher conduira également l'une des deux Alpine A424. BMW présente également deux hypercars au championnat du monde, pilotées par Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde. Mais c'est Porsche qui aura le plus gros contingent en 2024 avec cinq 963, dont deux voitures d'usine, deux voitures de l'équipe Hertz Team Jota et une de l'équipe allemande Proton Competition. Cadillac et Lamborghini n'ont qu'une seule voiture (du moins sur la base d'une saison complète).

Le constructeur italien Isotta Fraschini est nouveau dans le WEC et envoie une Tipo6-C qui sera pilotée par Alejandro Garcia et Jean-Karl Vernay. La Glickenhaus 007 et la Vanwall Vandervell 680, qui étaient encore de la partie en 2023, ne figurent plus dans la liste. Dans une autre liste, SPEEDWEEK.com se penche sur les voitures GT3 de la FIA WEC pour 2024. Vous trouverez ici la liste d'entrée provisoire.