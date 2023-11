Estes hipercarros vão competir no FIA WEC em 2024

O Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) publicou a lista provisória de partida para a época de 2024. Esta inclui um total de 19 hipercarros - mais do que nunca. A época arranca a 2 de março de 2024 no Qatar.

O FIA WEC está atualmente em plena expansão e vai dar mais um passo importante na época de 2024. Os organizadores da série anunciaram agora a lista de inscritos provisória, que está realmente bem preenchida com 37 carros. Como é sabido, os hipercarros têm estado a lutar pela vitória no topo do WEC desde 2021. Em 2024, 19 destes espectaculares protótipos vão participar no WEC.

O atual campeão em 2024 será mais uma vez a Toyota, que (como habitualmente) colocará em campo dois híbridos GR010. Nyck de Vries substituirá o argentino José Maria Lopez no cockpit da Toyota. Em 2024, haverá mesmo três Ferrari 499P. Para além dos dois carros de trabalho, a AF Corse irá também colocar em pista um 499P privado. Robert Kubica irá então sentar-se neste carro.

Os construtores franceses Peugeot e Alpine estão a construir, cada um, dois carros de trabalho. Mick Schumacher também conduzirá um dos dois Alpine A424. A BMW também vai inscrever dois hipercarros no WRC, conduzidos por Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde. No entanto, a Porsche tem o maior alinhamento em 2024 com cinco 963s, incluindo dois carros de trabalho, dois carros da Hertz Team Jota e um da equipa alemã Proton Competition. A Cadillac e a Lamborghini vão competir com apenas um carro (pelo menos durante toda a época).

O fabricante italiano Isotta Fraschini é novo no WEC e vai enviar um Tipo6-C, que será conduzido por Alejandro Garcia e Jean-Karl Vernay. O Glickenhaus 007 e o Vanwall Vandervell 680, que ainda estavam envolvidos em 2023, já não estão na lista. Noutra lista, o SPEEDWEEK.com dá uma vista de olhos aos carros de GT3 no FIA WEC para 2024. A lista provisória de inscritos pode ser consultada aqui.