18 voitures GT3 inscrites au WEC pour 2024

Comme on le sait, les voitures de course GT3 feront leur entrée dans le FIA WEC pour la saison 2024. Les neuf marques Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche ont été admises avec deux voitures chacune.

En 2024, le FIA WEC aura un visage quelque peu différent. En effet, pour la première fois, les voitures GT3, si courantes dans le monde entier, s'aligneront dans le championnat et remplaceront les spectaculaires GTE, qui assuraient le contingent GT depuis la création de la série en 2012. En outre, les LMP2 ont également été bannies du championnat du monde - du moins pour les courses en dehors des 24h du Mans. Le WEC a maintenant dévoilé la liste provisoire des engagés. En tête du peloton de 37 voitures, on trouve 19 hypercars. S'y ajoutent 18 bolides GT3, dont la catégorie s'appellera LMGT3 en WRC.

Les constructeurs ont dû poser leur candidature pour une place en GT3 dans le championnat du monde et n'ont obtenu que deux slots de voitures chacun. C'est aux constructeurs qu'il revenait de décider quelles équipes s'occuperaient ensuite des voitures sur le circuit. Comme on pouvait s'y attendre, le WEC a choisi les marques Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche.

BMW, Corvette, Ferrari, Lexus, Lamborghini et Porsche auraient été prioritaires parce que leur groupe respectif est également présent dans la catégorie Hypercar. Aston Martin introduira une hypercar dans le WEC en 2025. Ford a pu marquer des points grâce à sa participation à la catégorie GTE du WEC il y a quelques années, et grâce à son équipe Proton Competition, active dans le WEC depuis des années. McLaren est dans la même situation. L'équipe United Autosports est active depuis longtemps dans les classes LMP2 et LMP3 de diverses séries de l'ACO.

En ce qui concerne les pilotes, il y a encore quelques lacunes dans l'entrylist provisoire que l'on peut trouver ici.