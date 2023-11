18 vetture GT3 iscritte al WEC per il 2024

Come è noto, le auto da corsa GT3 entreranno a far parte del FIA WEC per la stagione 2024. I nove marchi Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche sono stati autorizzati con due vetture ciascuno.

Il FIA WEC avrà un volto leggermente diverso nel 2024. Per la prima volta, le vetture GT3, così popolari in tutto il mondo, parteciperanno al WEC, sostituendo le spettacolari GTE, che sono state responsabili del contingente GT sin dalla fondazione della serie nel 2012. Inoltre, anche le LMP2 sono state bandite dal WEC, almeno per le gare al di fuori della 24 Ore di Le Mans. Il WEC ha ora annunciato l'elenco provvisorio degli iscritti. In testa allo schieramento di 37 vetture ci sono 19 hypercar. A queste si aggiungeranno 18 vetture GT3, la cui classe sarà denominata LMGT3 nel WEC.

I costruttori hanno dovuto fare domanda per un posto in GT3 nel WRC e hanno ricevuto solo due slot per ciascuna vettura. Spettava ai costruttori decidere quali team avrebbero supportato le vetture in pista. Quasi come previsto, il WEC ha selezionato Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche.

Si dice che BMW, Corvette, Ferrari, Lexus, Lamborghini e Porsche abbiano avuto la priorità perché i rispettivi gruppi competono anche nella classe delle hypercar. Aston Martin porterà una hypercar nel WEC nel 2025. Ford è riuscita a guadagnare punti grazie al fatto di aver corso nella classe GTE del WEC come team ufficiale qualche anno fa, e anche perché il team Proton Competition è attivo nel WEC da anni. La McLaren può essere vista sotto una luce simile. La squadra United Autosports è stata a lungo attiva nelle classi LMP2 e LMP3 di varie serie ACO.

Per quanto riguarda i piloti, ci sono ancora alcune lacune nell'elenco provvisorio dei partecipanti, che può essere consultato qui.