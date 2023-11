18 carros GT3 registados no WEC para 2024

Como é sabido, os carros de corrida GT3 vão juntar-se ao FIA WEC para a época de 2024. As nove marcas Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche foram autorizadas com dois carros cada.

O FIA WEC terá um rosto ligeiramente diferente em 2024. Pela primeira vez, os carros GT3, que são tão populares em todo o mundo, vão competir no WEC, substituindo os espectaculares pilotos GTE que têm sido responsáveis pelo contingente GT desde que a série foi fundada em 2012. Para além disso, os LMP2 também foram banidos do WEC - pelo menos para as corridas fora das 24 Horas de Le Mans. O WEC anunciou agora a lista provisória de inscritos. À cabeça do pelotão de 37 carros estão 19 hipercarros. A estes juntam-se 18 carros GT3, cuja classe se chamará LMGT3 no WEC.

Os construtores tiveram de se candidatar a um lugar GT3 no WRC e só lhes foram atribuídos dois lugares para cada carro. Coube aos fabricantes decidir quais as equipas que iriam apoiar os carros na pista. Quase como esperado, o WEC seleccionou a Martin, a BMW, a Corvette, a Ferrari, a Ford, a Lexus, a Lamborghini, a McLaren e a Porsche.

A BMW, a Corvette, a Ferrari, a Lexus, a Lamborghini e a Porsche terão tido prioridade porque os seus respectivos grupos também competem na classe dos hipercarros. A Aston Martin vai trazer um hipercarro para o WEC em 2025. A Ford conseguiu marcar pontos com o facto de ter competido na classe GTE do WEC como equipa de trabalho há alguns anos - e também porque a equipa de entrada da Proton Competition tem estado ativa no WEC há anos. A McLaren pode ser vista numa perspetiva semelhante. A equipa de entrada da United Autosports tem estado ativa nas classes LMP2 e LMP3 de várias séries do ACO durante muito tempo.

Em termos de pilotos, ainda existem algumas lacunas na lista provisória de inscritos, que pode ser consultada aqui.