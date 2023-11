BMW mise sur Valentino Rossi pour la saison 2024 du WEC

Dans le sport motocycliste, Valentino Rossi a démontré ses grandes capacités pendant de nombreuses années. L'Italien a remporté neuf titres de champion du monde. Pour la saison 2022, il est passé au sport à quatre roues et a également su convaincre. Dans le GT World Challenge Europe, il a d'abord piloté une Audi R8 LMS GT3 la première année, avant de passer à la BMW M4 GT3 (six cylindres en ligne turbocompressés de 3 litres de cylindrée et jusqu'à 590 ch) dans la même série pour 2023 et de devenir également pilote d'usine BMW. La prochaine étape est prévue pour 2024.

En effet, "Il Dottore" participera l'année prochaine au FIA WEC. Il s'agit du championnat du monde des voitures de sport. Rossi y pilotera toujours la BMW M4 GT3. "Je suis très heureux de prendre le départ de la FIA WEC. C'est pour moi la prochaine étape de participer à un championnat du monde et de ne plus seulement courir en Europe, mais à nouveau dans le monde entier. Je connais déjà bien la voiture après cette saison, mais le format avec trois pilotes de trois catégories de performance différentes sera nouveau pour moi. Dans l'ensemble, je pense que nous serons très bien placés", déclare Rossi.

Les courses du FIA WEC sont des courses d'endurance d'au moins six heures. Rossi partagera donc une BMW avec deux autres coéquipiers. BMW dévoilera l'identité de ces deux pilotes à une date ultérieure. Le point culminant de la saison WEC sera les légendaires 24 heures du Mans. Rossi a déjà découvert le circuit de 13,626 kilomètres dans l'ouest de la France lorsqu'il a remporté une course de la Road Le Mans en juin 2023 au volant d'une BMW. Il s'agissait d'une course cadre en prélude à la grande classique.

"Valentino Rossi a fait de très bons débuts au Mans cette saison et a tout de suite gagné au volant de la BMW M4 GT3. De manière générale, sa première saison en tant que pilote d'usine BMW M a été très impressionnante", a déclaré Andreas Roos (directeur de BMW M Motorsport). "Je suis convaincu qu'il jouera également un rôle important en FIA WEC et qu'il attirera le public".

En FIA WEC, Rossi ne se battra toutefois pas pour les victoires générales l'année prochaine. Les voitures de la catégorie LMGT3 roulent en queue de peloton. Tout devant, les "hypercars" (prototypes de plus de 680 ch) se disputeront les victoires. La saison débutera en mars 2024 au Qatar. On s'attend largement à ce que Valentino Rossi prenne place dans le cockpit du GT3 en 2024, en plus de la FIA WEC. Mais BMW l'annoncera également à une date ultérieure.

La deuxième M4 GT3 destinée au FIA WEC sera composée d'un trio de pilotes autour du Brésilien Augusto Farfus. "Être sélectionné par BMW M Motorsport pour le programme FIA WEC est un grand honneur. Je vous en remercie vivement. Je pense que l'année prochaine, le FIA WEC sera la plus grande plateforme de course au monde, à côté de la Formule 1. Nous connaissons maintenant très bien la BMW M4 GT3, ce qui va certainement nous aider", a déclaré Farfus.