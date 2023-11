BMW sostiene Valentino Rossi per la stagione WEC 2024

Valentino Rossi ha dimostrato per molti anni la sua grande abilità nelle corse in moto. L'italiano ha vinto nove titoli mondiali. Per la stagione 2022 è passato alle quattro ruote e anche in questo caso ha impressionato. Nel GT World Challenge Europe, ha guidato inizialmente un'Audi R8 LMS GT3 nel primo anno, passando poi alla BMW M4 GT3 (turbo sei cilindri in linea con 3 litri di cilindrata e fino a 590 CV) nella stessa serie per il 2023 e diventando anche un pilota BMW M works. Il passo successivo seguirà ora nel 2024.

Perché "Il Dottore" parteciperà al FIA WEC l'anno prossimo. Si tratta del campionato mondiale di auto sportive. Rossi continuerà a guidare la BMW M4 GT3. "Non vedo l'ora di gareggiare nel FIA WEC. È il prossimo passo per me, quello di gareggiare in un campionato mondiale e non solo in Europa, ma di nuovo in tutto il mondo. Conosco già bene la vettura dopo questa stagione, ma il formato con tre piloti di tre diverse categorie di prestazioni sarà nuovo per me. Nel complesso, credo che saremo in un'ottima posizione", dice Rossi guardando al futuro.

Le gare del FIA WEC sono gare di durata di almeno 6 ore. Rossi condividerà quindi la BMW con altri due compagni di squadra. BMW annuncerà chi saranno in seguito. Il momento clou della stagione WEC è la leggendaria 24 Ore di Le Mans. Rossi ha già avuto modo di conoscere il circuito di 13,626 chilometri nella Francia occidentale quando ha vinto un round di Road Le Mans con una BMW nel giugno 2023. Si trattava di una gara di supporto nel programma di sostegno della grande classica.

"Valentino Rossi ha festeggiato un ottimo debutto a Le Mans in questa stagione, vincendo subito con la BMW M4 GT3. In generale, la sua prima stagione come pilota BMW M works è stata molto impressionante", ha detto Andreas Roos (responsabile di BMW M Motorsport). "Sono convinto che svolgerà un ruolo importante anche nel FIA WEC e sarà un trascinatore di pubblico".

Tuttavia, Rossi non competerà per le vittorie assolute nel FIA WEC il prossimo anno. Le auto della classe LMGT3 correranno nelle retrovie. Le cosiddette hypercar (prototipi con oltre 680 CV) in testa lotteranno tra loro. La stagione si aprirà in Qatar nel marzo 2024. Si prevede che Valentino Rossi sarà nell'abitacolo della GT3 anche in altre gare del 2024, oltre al FIA WEC. Ma BMW annuncerà anche questo in un secondo momento.

La seconda M4 GT3 per il FIA WEC avrà un trio di piloti incentrato sul brasiliano Augusto Farfus. "Essere selezionati da BMW M Motorsport per il programma FIA WEC è un grande onore. Sono molto grato per questo. Penso che il FIA WEC sarà la più grande piattaforma di corse al mondo l'anno prossimo, insieme alla Formula 1". Ora conosciamo molto bene la BMW M4 GT3, il che ci aiuterà sicuramente", ha detto Farfus.