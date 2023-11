BMW apoia Valentino Rossi para a época de 2024 do WEC

Em 2024, dois BMW M4 GT3 irão competir na nova classe LMGT3 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC). Valentino Rossi conduzirá um carro com dois companheiros de equipa. O carro irmão será conduzido por Augusto Farfus, entre outros.

Valentino Rossi provou a sua grande capacidade nas corridas de motos ao longo de muitos anos. O italiano ganhou nove títulos de campeão do mundo. Depois mudou para as corridas de quatro rodas na época de 2022 e também aí impressionou. No GT World Challenge Europe, conduziu inicialmente um Audi R8 LMS GT3 no primeiro ano, mudando para o BMW M4 GT3 (turbo de seis cilindros em linha com 3 litros de cilindrada e até 590 cv) na mesma série para 2023 e tornando-se também um piloto de fábrica da BMW M. O próximo passo seguir-se-á em 2024.

Porque "Il Dottore" estará a competir no FIA WEC no próximo ano. Este é o campeonato do mundo de carros desportivos. Rossi vai continuar a conduzir o BMW M4 GT3. "Estou realmente ansioso por competir no FIA WEC. É o próximo passo para mim competir num campeonato mundial e não apenas na Europa, mas também a nível mundial. Já conheço bem o carro depois desta época, mas o formato com três pilotos de três categorias de desempenho diferentes será novo para mim. De um modo geral, penso que estaremos numa posição muito boa", diz Rossi, olhando para o futuro.

As corridas do FIA WEC são corridas de resistência com uma duração mínima de 6 horas. Rossi irá, portanto, partilhar um BMW com dois outros companheiros de equipa. A BMW anunciará quem serão esses companheiros numa data posterior. O ponto alto da temporada do WEC é a lendária 24 Horas de Le Mans. Rossi já conheceu a pista de 13,626 quilómetros no oeste de França quando venceu uma ronda de Road Le Mans num BMW em junho de 2023. Esta foi uma corrida de apoio no programa de apoio da grande clássica.

"Valentino Rossi celebrou uma forte estreia em Le Mans esta época e venceu logo de seguida com o BMW M4 GT3. Em geral, a sua primeira época como piloto de fábrica da BMW M foi muito impressionante", afirmou Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport). "Estou convencido de que ele também desempenhará um papel importante no FIA WEC e será um atrativo para o público."

No entanto, Rossi não estará a competir por vitórias globais no FIA WEC no próximo ano. Os carros da classe LMGT3 vão correr na parte de trás do pelotão. Os chamados hipercarros (protótipos com mais de 680 cv) na frente lutarão entre si. A abertura da época terá lugar no Qatar, em março de 2024. É amplamente esperado que Valentino Rossi também esteja no cockpit do GT3 noutras corridas em 2024, para além do FIA WEC. Mas a BMW também anunciará isto numa data posterior.

O segundo M4 GT3 para o FIA WEC contará com um trio de pilotos centrado no brasileiro Augusto Farfus. "Ser selecionado pela BMW M Motorsport para o programa do FIA WEC é uma grande honra. Estou muito grato por isso. Penso que o FIA WEC será a maior plataforma de corridas do mundo no próximo ano, a par da Fórmula 1. Agora conhecemos muito bem o BMW M4 GT3, o que certamente nos vai ajudar", disse Farfus.