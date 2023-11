Duqueine utilise l'hypercar d'Isotta Fraschini en WEC

Lors de la saison 2024, 19 hypercars formeront le peloton de tête du FIA WEC. Avec Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini et Alpine, des constructeurs connus sont représentés dans le championnat. L'Italien Isotta Fraschini s'y joint également en présentant une Tipo 6 Competizione. La voiture sera pilotée par le Mexicain Alejandro Garcia et le Français Jean-Karl Vernay. Un troisième pilote viendra s'y ajouter.

Ce qui est un peu surprenant, c'est que l'encadrement sportif de la voiture sur le circuit sera assuré par l'équipe française Duqueine. Ils étaient dernièrement au départ dans la catégorie LMP2 des European Le Mans Series (ELMS) avec une Oreca 07. La gestion technique sera assurée par Isotta Fraschini lui-même.

"Depuis la nomination du nouveau groupe de direction d'Isotta Fraschini, l'objectif est le FIA WEC 2024. Après un an de travail intensif, soutenu par Michelotto Engineering, le projet a atteint son but", a déclaré le patron de Motorsport Claudio Berro. "Maintenant, nous devons nous mesurer aux plus grands constructeurs automobiles du monde, un engagement qui nous motivera encore plus, nous et notre partenaire sportif Duqueine".

Jusqu'à présent, on pensait que l'écurie britannique Vector Sport assurerait le suivi de la Tipo 6 Competizione sur le circuit. Mais cela n'a plus lieu d'être. "Il est difficile d'exprimer l'ampleur de la déception que nous ressentons face à l'attitude d'Isotta Fraschini", a déclaré Gary Holland, directeur de l'équipe Vector. "Nous n'avions eu qu'un accès et un apport minimaux pour le développement de cette nouvelle hypercar, alors que nous nous étions auparavant bien entendus sur les essais et le développement de voitures de course en préparation pour 2024. Nous n'avons donc absolument aucune idée réelle de la manière dont le développement de l'Isotta a progressé".

L'Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione a été construite selon les règles LMH et dispose d'un moteur V6 de trois litres de cylindrée. À cela s'ajoute un système hybride sur l'essieu avant. Le partenaire technique pour le développement est (comme indiqué) Michelotto Engineering d'Italie.