Duqueine iscrive l'hypercar Isotta Fraschini al WEC

Nella stagione 2024, 19 hypercar costituiranno il vertice del FIA WEC. Con Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac, BMW, Lamborghini e Alpine, i produttori più noti sono rappresentati nel WEC. A questi si aggiunge l'italiana Isotta Fraschini, che schiera una Tipo 6 Competizione. La vettura sarà guidata dal messicano Alejandro Garcia e dal francese Jean-Karl Vernay. Ci sarà anche un terzo pilota.

Un po' a sorpresa, il team francese Duqueine sarà responsabile del supporto sportivo della vettura in pista. L'ultima volta hanno gareggiato nella classe LMP2 della European Le Mans Series (ELMS) con una Oreca 07. Isotta Fraschini si occuperà in prima persona della gestione tecnica.

"Dalla nomina del nuovo gruppo dirigente di Isotta Fraschini, l'obiettivo è stato il FIA WEC 2024. Dopo un anno di intenso lavoro, supportato da Michelotto Engineering, il progetto ha raggiunto il suo scopo", afferma il boss del motorsport Claudio Berro. "Ora dobbiamo competere con le più importanti case automobilistiche del mondo, un impegno che motiverà ancora di più noi e il nostro partner sportivo Duqueine".

Finora si pensava che la squadra corse britannica Vector Sport si sarebbe occupata della Tipo 6 Competizione in pista. Ma ora la cosa è stata cancellata. "L'entità della delusione che proviamo per l'atteggiamento di Isotta Fraschini è difficile da esprimere a parole", ha dichiarato Gary Holland, capo del team Vector. "Ci è stato dato un accesso e un contributo minimo allo sviluppo di questa nuova hypercar, nonostante avessimo precedentemente raggiunto un buon accordo sui test e sullo sviluppo delle auto da corsa in vista del 2024. Pertanto, non abbiamo la minima idea di come sia progredito lo sviluppo della Isotta".

La Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione è stata costruita secondo le regole LMH e ha un motore V6 con una cilindrata di tre litri. È presente anche un sistema ibrido sull'asse anteriore. Il partner tecnico per lo sviluppo è l'italiana Michelotto Engineering (come indicato).