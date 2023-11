Duqueine inscreve hipercarro Isotta Fraschini no WEC

A pequena marca italiana obteve um lugar na classe dos hipercarros do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) para 2024. Alejandro Garcia e Jean-Karl Vernay estarão ao volante do Tipo 6 Competizione.

Na época de 2024, 19 hipercarros formarão o topo do FIA WEC. Com a Toyota, a Ferrari, a Peugeot, a Porsche, a Cadillac, a BMW, a Lamborghini e a Alpine, fabricantes bem conhecidos estão representados no WEC. A eles junta-se a Isotta Fraschini, de Itália, que apresenta um Tipo 6 Competizione. O carro será conduzido por Alejandro Garcia, do México, e pelo francês Jean-Karl Vernay. Haverá ainda um terceiro piloto.

Surpreendentemente, a equipa francesa Duqueine será responsável pelo apoio desportivo do carro na pista de corrida. A última vez que competiram na classe LMP2 do European Le Mans Series (ELMS) foi com um Oreca 07. Isotta Fraschini assumirá ele próprio a direção técnica.

"Desde a nomeação do novo grupo de gestão da Isotta Fraschini, o objetivo tem sido o FIA WEC 2024. Após um ano de trabalho intensivo, apoiado pela Michelotto Engineering, o projeto atingiu o seu objetivo", diz o chefe do desporto automóvel Claudio Berro. "Agora temos que competir com os fabricantes de automóveis mais importantes do mundo, um compromisso que nos motivará ainda mais e ao nosso parceiro desportivo Duqueine".

Até agora, assumiu-se que a equipa britânica de corridas Vetor Sport iria cuidar do Tipo 6 Competizione na pista de corrida. Mas isso foi agora cancelado. "A dimensão da desilusão que sentimos com a atitude de Isotta Fraschini é difícil de expressar em palavras", disse o chefe da equipa Vetor, Gary Holland. "Foi-nos dado um acesso e uma contribuição mínimos para o desenvolvimento deste novo hipercarro, apesar de termos acordado previamente os testes e o desenvolvimento de carros de corrida em preparação para 2024. Por conseguinte, não temos qualquer ideia real sobre a evolução do desenvolvimento do Isotta".

O Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione foi construído de acordo com as regras da LMH e tem um motor V6 com uma cilindrada de três litros. Existe também um sistema híbrido no eixo dianteiro. A Michelotto Engineering de Itália é o parceiro técnico para o desenvolvimento (como indicado).