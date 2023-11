Deux pilotes pour la Lamborghini SC63 en WEC ont été désignés

Lorsque la saison 2024 du FIA WEC débutera le 2 mars au Qatar, Mirko Bortolotti et Daniil Kvyat seront également de la partie. Ils viennent d'être confirmés dans le cockpit de la Lamborghini SC63. La marque italienne s'alignera en 2024 avec une SC63 dans la catégorie hypercar du championnat du monde des voitures de sport. A cela s'ajoutent quelques engagements avec un deuxième exemplaire dans certaines courses d'endurance de la série américaine IMSA. C'est Andrea Caldarelli qui sera alors dans le cockpit.

"Le fait de pouvoir attribuer les premiers noms à notre cadre nous rapproche de nos débuts en 2024 et marque une nouvelle phase dans le développement de ce projet", explique Andrea Piccini, le patron de l'équipe Iron Lynx, qui engage la Lamborghini dans les deux séries. "Nous avons déjà travaillé avec Mirko, Daniil et Andrea cette année et nous avons été impressionnés par leurs compétences, leur expérience et leur professionnalisme. J'ai hâte de dévoiler notre formation complète et de voir où l'avenir nous mènera".

Bortolotti est déjà pilote d'usine chez Lamborghini depuis 2014 (à l'exception d'une saison où il a couru pour la sœur du groupe, Audi). Kvyat a disputé 110 Grands Prix en Formule 1 et a découvert le WEC dès 2023 en participant à la catégorie LMP2. Avec Caldarelli, ils ont effectué la majeure partie des essais de la SC63.

Le Français Romain Grosjean a également fait partie de l'équipe d'essai. Il a déjà été annoncé comme pilote de la SC63, bien que la série dans laquelle il prendra le départ n'ait pas encore été confirmée. Mais tout porte à croire qu'il sera probablement engagé dans la série IMSA.

Cela soulève la question de savoir qui sera le troisième pilote dans le cockpit du WEC, aux côtés de Bortolotti et Kvyat. Les rumeurs évoquent le nom d'Edoardo Mortara. Le Suisse s'est récemment fait remarquer en FIA GT World Cup au volant d'une Audi GT3 et a décroché la deuxième place. Il pourrait éventuellement prendre le départ au volant de la Lamborghini SC63, mais rien n'est encore officiellement confirmé.