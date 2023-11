Due piloti confermati per la Lamborghini SC63 nel WEC

Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat gareggeranno per Lamborghini nella classe hypercar del World Sportscar Championship (FIA WEC) nella stagione 2024. Il terzo pilota sarà annunciato in un secondo momento.

Quando la stagione 2024 del FIA WEC prenderà il via in Qatar il 2 marzo, parteciperanno anche Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat. I due sono stati confermati nell'abitacolo della Lamborghini SC63. Il marchio italiano si schiererà con una SC63 nella classe hypercar del World Sportscar Championship nel 2024. Ci sarà anche una serie di uscite con una seconda vettura in alcune gare di durata della serie americana IMSA. Andrea Caldarelli siederà quindi nell'abitacolo.

"Poter assegnare i primi nomi della nostra squadra ci avvicina al debutto nel 2024 e segna una nuova fase nello sviluppo di questo progetto", spiega Andrea Piccini, capo del Team Iron Lynx, che gestisce la Lamborghini in entrambe le serie. "Abbiamo già lavorato con Mirko, Daniil e Andrea quest'anno e siamo rimasti impressionati dalle loro capacità, esperienza e professionalità. Non vedo l'ora di svelare la nostra line-up completa e vedere dove ci porterà il futuro".

Bortolotti è un pilota ufficiale Lamborghini dal 2014 (ad eccezione di una stagione in cui ha corso per la consociata Audi). Kvyat ha disputato 110 Gran Premi in Formula 1 e ha familiarizzato con il WEC già nel 2023 gareggiando nella classe LMP2. Insieme a Caldarelli, hanno completato la maggior parte del lavoro di prova con la SC63.

Anche il francese Romain Grosjean ha fatto parte del team di collaudo. È già stato annunciato come pilota della SC63, anche se non è ancora stato confermato in quale serie gareggerà. Tuttavia, ci sono molti indizi che indicano che probabilmente parteciperà alla serie IMSA.

Ciò solleva la questione di chi siederà nell'abitacolo del WEC come terzo pilota accanto a Bortolotti e Kvyat. Le voci di corridoio fanno il nome di Edoardo Mortara. Il pilota svizzero si è recentemente fatto notare nella Coppa del Mondo FIA GT con un'Audi GT3, conquistando il secondo posto. Potrebbe schierarsi con la Lamborghini SC63, ma non è ancora stato confermato ufficialmente.