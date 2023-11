Dois pilotos confirmados para o Lamborghini SC63 no WEC

Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat vão competir pela Lamborghini na classe dos hipercarros do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) na época de 2024. O terceiro piloto será anunciado numa data posterior.

Quando a temporada de 2024 do FIA WEC arrancar no Qatar, a 2 de março, Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat também vão participar. Os dois foram agora confirmados para o cockpit do Lamborghini SC63. A marca italiana vai alinhar com um SC63 na classe de hipercarros do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos em 2024. Haverá também uma série de saídas com um segundo carro em corridas de resistência seleccionadas na série americana IMSA. Andrea Caldarelli sentar-se-á então no cockpit.

"Poder designar os primeiros nomes do nosso plantel aproxima-nos da nossa estreia em 2024 e marca uma nova fase no desenvolvimento deste projeto", explica Andrea Piccini, o chefe do Team Iron Lynx, que conduz o Lamborghini em ambas as séries. "Já trabalhámos com o Mirko, o Daniil e o Andrea este ano e ficámos impressionados com as suas capacidades, experiência e profissionalismo. Mal posso esperar para revelar o nosso alinhamento completo e ver onde o futuro nos levará."

Bortolotti é piloto da Lamborghini desde 2014 (com exceção de uma época em que correu para a empresa irmã Audi). Kvyat disputou 110 Grandes Prémios na Fórmula 1 e familiarizou-se com o WEC já em 2023, competindo na classe LMP2. Juntamente com Caldarelli, efectuaram a maior parte do trabalho de teste no SC63.

O francês Romain Grosjean também fez parte da equipa de testes. Já foi anunciado como o piloto do SC63, embora ainda não tenha sido confirmado em que série irá competir. No entanto, existem muitas indicações de que irá provavelmente competir na série IMSA.

Isto levanta a questão de quem irá sentar-se no cockpit do WEC como terceiro piloto, ao lado de Bortolotti e Kvyat. O nome de Edoardo Mortara está a ser muito falado. O piloto suíço fez recentemente um nome para si próprio na Taça do Mundo FIA GT num Audi GT3 e ficou em segundo lugar. É possível que venha a alinhar no Lamborghini SC63, mas ainda nada foi oficialmente confirmado.