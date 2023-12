Un vistazo a los pilotos de hipercoches del FIA WEC para 2024

La lista provisional de inscritos para el WEC 2024 aún tiene muchas vacantes para pilotos en la categoría de hipercoches. Sin embargo, algunos fabricantes ya han confirmado pilotos. También hay rumores. He aquí un resumen.

La temporada 2024 del FIA WEC arranca en Qatar el 2 de marzo, con 19 hipercoches al frente de la parrilla luchando por la victoria final. El FIA WEC ha publicado la lista provisional de inscritos aquí. No todos los cockpits de esta lista están ocupados. Esto se debe a que los equipos todavía tienen tiempo para registrar los emparejamientos definitivos de pilotos. Sin embargo, ya se sabe más de lo que aparece en la lista. (Como de costumbre, también hay rumores no confirmados flotando por el paddock, que, por supuesto, carecen de garantía).

Peugeot, por ejemplo, sólo ha nombrado a Paul Di Resta y Loïc Duval. Sin embargo, el ex campeón de Fórmula E Stoffel Vandoorne también forma parte de la alineación. Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne y Nico Müller aún no han sido confirmados. Sin embargo, desde una perspectiva externa, la probabilidad de que estos tres también puedan volver en 2024 no es mala.

Alpine sólo ha anunciado a Matthieu Vaxiviere y Nicolas Lapierre en la lista, pero ya ha confirmado a Charles Milesi, Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg y Mick Schumacher. Sin embargo, aún no está claro quién pilotará con quién. En Lamborghini, sólo Mirko Bortolotti está en la lista. Sin embargo, los italianos ya han anunciado a Daniil Kvyat. La rumorología quiere ver a Edoardo Mortara como tercer piloto.

En Toyota ya está todo claro. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa y Brendon Hartley, así como Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries estarán en los dos GR010 híbridos, con de Vries sustituyendo al argentino José María López. Porsche también lo tiene todo preparado con Matt Campbell, Michael Christensen y Frédéric Makowiecki, además de Kévin Estre, André Lotterer y Laurens Vanthoor. Campbell tomará el relevo del estadounidense Dane Cameron.

Earl Bamber y Alex Lynn han sido confirmados hasta ahora para el Cadillac. De hecho, podría ser que los americanos empezaran la temporada con un dúo de pilotos. No cabe duda de que habrá tríos de pilotos en BMW. Los bávaros han inscrito actualmente a Dries Vanthoor y Sheldon van der Linde en el WEC. Sería una sorpresa que el recién llegado Raffaele Marciello no estuviera también en el M Hybrid V8.

Sólo Antonio Fuoco y Alessandro Pier Guidi están inscritos actualmente en los dos Ferrari de fábrica. Ferrari ya confirmó a Nicklas Nielsen a mediados de noviembre. Sin embargo, es probable que Miguel Molina, James Calado y Antonio Giovinazzi también vuelvan al cockpit. Robert Kubica pilotará el tercer 499P (privado). El probador de F1 Robert Shwartzman podría convertirse en uno de sus compañeros de equipo.

Las tripulaciones de los otros coches privados siguen bastante abiertas (al menos desde fuera). Proton Competition sólo ha inscrito hasta ahora a Harry Tincknell para el Porsche 963. Los compañeros de marca del Hertz Team Jota, que tienen dos 963 en la parrilla, cuentan con William Stevens y Oliver Rasmussen. Sólo Alejandro García y Jean-Karl Vernay han sido inscritos hasta ahora para el hipercoche de Isotta Fraschini.