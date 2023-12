Aperçu des pilotes d'hypercars en FIA WEC pour 2024

Le 2 mars, la saison 2024 du FIA WEC débutera au Qatar avec 19 hypercars en tête de course pour la victoire finale. La FIA WEC a déposé ici la liste provisoire des engagés. Dans cette liste, tous les cockpits ne sont pas encore occupés. Cela est dû au fait que les équipes ont encore le temps d'annoncer les paires de pilotes définitives. Néanmoins, on en sait déjà plus que ce qui figure dans la liste. (De plus, comme d'habitude, des rumeurs non confirmées circulent dans le paddock, sans garantie bien sûr).

Peugeot, par exemple, n'a nommé que Paul Di Resta et Loïc Duval. En réalité, l'ancien champion de Formule E Stoffel Vandoorne fait également partie de la sélection. Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne et Nico Müller ne sont pas encore confirmés. Vu de l'extérieur, la probabilité que ces trois-là soient à nouveau présents en 2024 n'est pas mauvaise.

Alpine n'a annoncé que Matthieu Vaxivière et Nicolas Lapierre dans la liste - mais avait déjà confirmé Charles Milesi, Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg et Mick Schumacher. Mais on ne sait pas encore qui sera associé à qui. Chez Lamborghini, seul Mirko Bortolotti figure sur la liste. Mais les Italiens ont déjà annoncé la présence de Daniil Kvyat. La rumeur veut que le troisième pilote soit Edoardo Mortara.

Tout est déjà clair chez Toyota. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley ainsi que Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries prendront place dans les deux GR010 Hybrid, de Vries remplaçant l'Argentin José María López. Porsche a également tout fixé avec Matt Campbell, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki ainsi que Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor. Campbell est remplacé par l'Américain Dane Cameron.

Pour la Cadillac, Earl Bamber et Alex Lynn ont été confirmés jusqu'à présent. En fait, il se pourrait que les Américains commencent la saison avec un duo de pilotes. Chez BMW, il y aura certainement des trios de pilotes. Les Bavarois ont actuellement inscrit Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde au WEC. Il serait surprenant que le nouveau venu Raffaele Marciello ne soit pas lui aussi au volant de la M Hybrid V8.

Seuls Antonio Fuoco et Alessandro Pier Guidi sont actuellement inscrits dans les deux Ferrari d'usine. Nicklas Nielsen a déjà été confirmé par Ferrari à la mi-novembre. Miguel Molina, James Calado et Antonio Giovinazzi devraient toutefois reprendre place dans le cockpit. La troisième 499P (privée) sera conduite par Robert Kubica. L'essayeur de F1 Robert Shwartzman pourrait éventuellement devenir l'un de ses coéquipiers.

Les équipages des autres voitures privées sont encore très ouverts (du moins vu de l'extérieur). Proton Competition n'a pour l'instant inscrit que Harry Tincknell sur la Porsche 963. Les collègues de la marque Hertz Team Jota, qui alignent deux 963 au départ, proposent William Stevens et Oliver Rasmussen. Pour l'hypercar Isotta Fraschini, seuls Alejandro Garcia et Jean-Karl Vernay sont inscrits.