Uno sguardo ai piloti di hypercar nel FIA WEC per il 2024

La stagione 2024 del FIA WEC prenderà il via in Qatar il 2 marzo, con 19 hypercar in prima fila per la vittoria assoluta. Il FIA WEC ha pubblicato qui l'elenco provvisorio dei partecipanti. Non tutti gli abitacoli di questo elenco sono attualmente occupati. Questo perché le squadre hanno ancora tempo per registrare gli accoppiamenti definitivi dei piloti. Tuttavia, si sa già molto di più di quello che c'è nell'elenco. (Come al solito, nel paddock circolano anche voci non confermate, che ovviamente non sono garantite).

Peugeot, ad esempio, ha nominato solo Paul Di Resta e Loïc Duval. Tuttavia, anche l'ex campione di Formula E Stoffel Vandoorne fa parte della formazione. Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne e Nico Müller non sono ancora stati confermati. Da una prospettiva esterna, tuttavia, la probabilità che questi tre possano tornare anche nel 2024 non è male.

Alpine ha annunciato solo Matthieu Vaxiviere e Nicolas Lapierre nella lista - ma ha già confermato Charles Milesi, Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg e Mick Schumacher. Tuttavia, non è ancora chiaro chi guiderà con chi. In Lamborghini, solo Mirko Bortolotti è presente nell'elenco. Tuttavia, gli italiani hanno già annunciato Daniil Kvyat. Le voci di corridoio vorrebbero Edoardo Mortara come terzo pilota.

In Toyota è già tutto chiaro. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, oltre a Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries saranno sulle due GR010 ibride, con de Vries che sostituirà l'argentino José María López. Anche Porsche ha tutto pronto con Matt Campbell, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki, oltre a Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor. Campbell prenderà il posto dello statunitense Dane Cameron.

Earl Bamber e Alex Lynn sono stati finora confermati per la Cadillac. In effetti, è possibile che gli americani inizino la stagione con un duo di piloti. In BMW ci saranno sicuramente dei terzetti di piloti. I bavaresi hanno attualmente iscritto nel WEC Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde. Sarebbe una sorpresa se il nuovo arrivato Raffaele Marciello non fosse anche lui sulla M Hybrid V8.

Solo Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi sono attualmente iscritti alle due Ferrari ufficiali. La Ferrari ha già confermato Nicklas Nielsen a metà novembre. Tuttavia, probabilmente torneranno nell'abitacolo anche Miguel Molina, James Calado e Antonio Giovinazzi. Robert Kubica guiderà la terza 499P (privata). Il collaudatore di F1 Robert Shwartzman potrebbe diventare uno dei suoi compagni di squadra.

Gli equipaggi delle altre vetture private sono ancora piuttosto aperti (almeno dall'esterno). Proton Competition ha finora iscritto solo Harry Tincknell per la Porsche 963. I colleghi del marchio Hertz Team Jota, che hanno due 963 in griglia, hanno William Stevens e Oliver Rasmussen. Per la hypercar Isotta Fraschini sono stati iscritti finora solo Alejandro Garcia e Jean-Karl Vernay.