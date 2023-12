Um olhar sobre os pilotos de hipercarros do FIA WEC para 2024

A temporada 2024 do FIA WEC arranca no Qatar a 2 de março, com 19 hipercarros na frente do pelotão a disputar a vitória à geral. O FIA WEC publicou a lista provisória de inscritos aqui. Nem todos os cockpits desta lista estão atualmente preenchidos. Isto porque as equipas ainda têm tempo para registar os pares de pilotos finais. No entanto, já se sabe mais do que aquilo que está na lista. (Como é habitual, há também rumores não confirmados que circulam no paddock e que, naturalmente, não são garantidos).

A Peugeot, por exemplo, apenas nomeou Paul Di Resta e Loïc Duval. No entanto, o antigo campeão de Fórmula E, Stoffel Vandoorne, também faz parte do alinhamento. Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne e Nico Müller ainda não foram confirmados. De uma perspetiva externa, no entanto, a probabilidade de que esses três também possam estar de volta em 2024 não é ruim.

A Alpine apenas anunciou Matthieu Vaxiviere e Nicolas Lapierre na lista - mas já confirmou Charles Milesi, Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg e Mick Schumacher. No entanto, ainda não se sabe quem vai conduzir com quem. Na Lamborghini, apenas Mirko Bortolotti está na lista. No entanto, os italianos já anunciaram Daniil Kvyat. Os rumores querem ver Edoardo Mortara como terceiro piloto.

Tudo já está claro na Toyota. Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, bem como Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries estarão nos dois híbridos GR010, com de Vries substituindo o argentino José María López. A Porsche também tem tudo a postos com Matt Campbell, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki, bem como Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor. Campbell vai substituir o norte-americano Dane Cameron.

Earl Bamber e Alex Lynn já foram confirmados para a Cadillac. De facto, é possível que os americanos comecem a época com uma dupla de pilotos. Na BMW haverá certamente trios de pilotos. Os bávaros têm atualmente Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde no WEC. Seria uma surpresa se o recém-chegado Raffaele Marciello não estivesse também no M Hybrid V8.

Apenas Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi estão atualmente registados nos dois Ferraris de trabalho. A Ferrari já confirmou Nicklas Nielsen em meados de novembro. No entanto, Miguel Molina, James Calado e Antonio Giovinazzi provavelmente também estarão de volta ao cockpit. Robert Kubica vai conduzir o terceiro 499P (privado). O piloto de testes de F1 Robert Shwartzman poderá vir a ser um dos seus companheiros de equipa.

As tripulações dos outros carros privados ainda estão bastante abertas (pelo menos do lado de fora). Até ao momento, a Proton Competition apenas inscreveu Harry Tincknell para o Porsche 963. Os colegas de marca da Hertz Team Jota, que têm dois 963 na grelha, contam com William Stevens e Oliver Rasmussen. Até ao momento, apenas Alejandro Garcia e Jean-Karl Vernay foram inscritos no hipercarro da Isotta Fraschini.